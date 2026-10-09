Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

কাটা ঘুড়ি ধরতে গিয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা কিশোর নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৫৬
কাটা ঘুড়ি ধরতে গিয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা কিশোর নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের বারেক বিল্ডিং এলাকায় ফ্লাইওভারের ওপর কেটে যাওয়া ঘুড়ি ধরতে গিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের (১৩) মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ডবলমুরিং থানাধীন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় ওই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত কিশোরের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ১৩ বছর। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা স্থানীয় তরুণ আহাদ ও আমিদ জানান, আগ্রাবাদের বারেক বিল্ডিং-সংলগ্ন ফ্লাইওভারের ওপর একটি কাটা ঘুড়ি উড়ছিল। ঘুড়িটি ধরতে গিয়ে কিশোরটি হঠাৎ চলন্ত একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সামনে পড়ে যায়। অটোরিকশার ধাক্কায় সে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

বিষয়:

নিহতচট্টগ্রাম বিভাগঘুড়িকিশোরআগ্রাবাদ
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