চট্টগ্রামে যুবদল নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার জমি দখলের অভিযোগ

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে যুবদল নেতা মো. হানিফের বিরুদ্ধে ১০ দশমিক ৯০ শতাংশ জমি দখলের অভিযোগ করেছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. শহীদুল্লাহ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে জমি দখলের প্রতিকার চেয়ে মিরসরাই পৌরসদরের একটি রেস্তোরাঁয় সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ অভিযোগ করেন।
শহীদুল্লাহ কাটাছড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর পরিবারের সদস্য মো. সাইদুল হকসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্ত হানিফ মিঠানালা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক।
সংবাদ সম্মেলনে শহীদুল্লাহ দাবি করেন, হানিফ তাঁর ভায়রা। তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তির পাশে একসময় হানিফের শ্বশুরের সম্পত্তি ছিল। ২০০৪ সালে হানিফের স্ত্রী রাশেদা আক্তার ও পরিবারের অন্য সদস্যরা ওই সম্পত্তি জসিম নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেন। এরপর থেকে জসিম জমিটি ভোগদখল করে আসছেন বলে দাবি করেন তিনি।
শহীদুল্লাহর অভিযোগ, জমি বিক্রির পরও ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর রাশেদা আক্তার ও তাঁর ভাই মোস্তফার নামে ওই জমির খতিয়ান সৃজন করা হয়। পরে হানিফ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জমিটি নামজারি করেন এবং নির্ধারিত সীমানার বাইরে গিয়ে তাঁদের ১০ দশমিক ৯০ শতাংশ জমি দখল করে নেন।
তিনি আরও বলেন, জমি দখলের অভিযোগে জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। পরে পুলিশ বিষয়টি বৈঠকের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়। তবে ওই বৈঠকে হানিফ পুলিশের দেওয়া নির্দেশনা না মেনে চলে যান বলে দাবি করেন শহীদুল্লাহ।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হানিফ। তিনি বলেন, ‘শহীদুল্লাহদের অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রায় তিন বছর আগে আমি ওই জায়গায় মাটি ভরাট করেছি। শহীদুল্লাহদের জায়গা কোথায়, সেটিও তাঁরা নিজেরা জানেন না। আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।’
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