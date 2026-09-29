কেরানীগঞ্জে মাদক সেবনের দায়ে তিনজনের কারাদণ্ড

ঢাকার কেরানীগঞ্জে মাদক সেবনের দায়ে তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন শুভাঢ্যা ইউনিয়নের কালীগঞ্জ এলাকার শাকিল (২১), খেজুরবাগ এলাকার মাসুদুর মাউলা (২৪) ও শাহ আলম (৪৪)।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সহকারী রাসেল আহমেদ জানান, আজ মঙ্গলবার বিকেলে কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. উমর ফারুকের নেতৃত্বে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের খেজুরবাগ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক সেবনকালে হাতেনাতে তিন মাদকসেবীকে আটক করা হয়। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে আটক ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইয়াবা সেবনের সময় আটক শাকিলের কাছ থেকে তিনটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাসুদুর মাউলার কাছ থেকে দুটি ইয়াবা উদ্ধার হওয়ায় তাঁকে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া শাহ আলমের কাছ থেকে এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাঁকেও এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
কেরানীগঞ্জের ইউএনও মো. উমর ফারুক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি যে-ই হোক, আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করে উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশ।
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