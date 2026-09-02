Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, অস্ত্র হাতে থাকা যুবকদের খুঁজছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫৩
সীতাকুণ্ডে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, অস্ত্র হাতে থাকা যুবকদের খুঁজছে পুলিশ
অস্ত্র হাতে যুবক। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে দলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করা দুই যুবককে শনাক্তের পর তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে পুলিশ এখনই তাঁদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করছে না।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্র হাতে থাকা ওই দুই যুবক হলেন মো. সিরাজ ও মো. সাদেক। এর মধ্যে সাদেক সীতাকুণ্ড এলাকার ও সিরাজ মিরসরাই উপজেলার ১৪ নম্বর হাইতকান্দি এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা দুজনই বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

অস্ত্র হাতে যুবক। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
অস্ত্র হাতে যুবক। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মাসুদ আলম বলেন, ‘সংঘর্ষের সময় অস্ত্র হাতে মহড়া দেওয়া দু-তিনজন অস্ত্রধারীকে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। গ্রেপ্তারের স্বার্থে এখন তাঁদের নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না।’ এসপি বলেন, অস্ত্রধারী যে-ই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

এর আগে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের হাসান গোমস্তা মসজিদ এলাকায় দলটির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের অনুসারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষের সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ থাকে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডবিএনপিপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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