শিশু শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

নড়াইল সদরে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রকিবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসার জন্য নড়াইল থেকে যশোর নেওয়ার পথে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। এর আগে ভোরে উপজেলার আউড়িয়া গ্রামে অবস্থিত মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসা থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা।
নিহত শিক্ষার্থী মো. সোলাইমান ইসলাম (১২) উপজেলার রামচন্দ্র গ্রামের সৈয়দ ইকরাকুল ইসলামের ছেলে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষক ইউসুফ হায়দার ও আসিফুর রহমান।
নিহত শিক্ষার্থীর বাবা সৈয়দ ইকরাকুল বলেন, ‘আজ সকালে মাদ্রাসা থেকে জানানো হয়, আমার ছেলে সোলাইমান অসুস্থ। খবর পেয়ে গিয়ে মাদ্রাসা থেকে তাকে নিয়ে নড়াইল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করি। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে যশোর নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।’ সোলাইমানকে নির্যাতন করায় অসুস্থ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
এ বিষয়ে মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নাজমুস সায়াদাৎ আল মামুন বলেন, ‘মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক ওই ছাত্রকে মারধর বা কোনো প্রকার নির্যাতন করেননি। ডাক্তারি পরীক্ষায় নির্যাতনের কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং নির্যাতনের সঙ্গে আমাদের কেউ জড়িত থাকলে যেকোনো আইনি শাস্তি মেনে নেব।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, চিকিৎসকের দেওয়া প্রতিবেদন পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ বিকেলে মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে।
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে অভিযুক্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে গেলে অভিভাবকেরা তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করলে তিনি পালিয়ে যান।১ মিনিট আগে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ওয়াসিম নামে এক যুবককে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে...১১ মিনিট আগে
শিশু ধর্ষণের অভিযোগে খুলনার একটি আদালত সবুজ খাঁ নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দৌলতপুর পালপাড়া কোপার বিল হাসানখান রোডের কেরামত আলীর ছেলে।২৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে কালীগঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুই ড্রেজারমালিককে অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের আবুডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালানো হয়।৪২ মিনিট আগে