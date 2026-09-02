Ajker Patrika
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নড়াইল

শিশু শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

নড়াইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৩
শিশু শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই মাদ্রাসাশিক্ষক আটক
প্রতীকী ছবি

নড়াইল সদরে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রকিবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসার জন্য নড়াইল থেকে যশোর নেওয়ার পথে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। এর আগে ভোরে উপজেলার আউড়িয়া গ্রামে অবস্থিত মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসা থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা।

নিহত শিক্ষার্থী মো. সোলাইমান ইসলাম (১২) উপজেলার রামচন্দ্র গ্রামের সৈয়দ ইকরাকুল ইসলামের ছেলে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষক ইউসুফ হায়দার ও আসিফুর রহমান।

নিহত শিক্ষার্থীর বাবা সৈয়দ ইকরাকুল বলেন, ‘আজ সকালে মাদ্রাসা থেকে জানানো হয়, আমার ছেলে সোলাইমান অসুস্থ। খবর পেয়ে গিয়ে মাদ্রাসা থেকে তাকে নিয়ে নড়াইল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করি। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে যশোর নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।’ সোলাইমানকে নির্যাতন করায় অসুস্থ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নাজমুস সায়াদাৎ আল মামুন বলেন, ‘মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক ওই ছাত্রকে মারধর বা কোনো প্রকার নির্যাতন করেননি। ডাক্তারি পরীক্ষায় নির্যাতনের কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং নির্যাতনের সঙ্গে আমাদের কেউ জড়িত থাকলে যেকোনো আইনি শাস্তি মেনে নেব।’

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, চিকিৎসকের দেওয়া প্রতিবেদন পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ বিকেলে মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

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