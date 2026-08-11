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খুলনা

শেখ হাসিনাকে ফেরানোর গোপন তৎপরতায় খুবি শিক্ষক জড়িত কি না, অনুসন্ধানে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
শেখ হাসিনাকে ফেরানোর গোপন তৎপরতায় খুবি শিক্ষক জড়িত কি না, অনুসন্ধানে কমিটি
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে গোপন তৎপরতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) কোনো শিক্ষকের নাম আছে কি না, তা অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এস এম মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। তদন্ত কমিটি গঠনের সত্যতা নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. হারুনুর রশিদ খান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও নানা সূত্রের খবরে জানা গেছে, শেখ হাসিনাকে ফেরাতে দেশের ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০৪ জন শিক্ষক একটি গোপন তৎপরতায় যুক্ত হয়েছেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক এ ধরনের কোনো গোপন অপতৎপরতায় জড়িত আছেন কি না, তা সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো।

গঠিত কমিটিতে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিন অধ্যাপক মো. আশরাফুল আলমকে সভাপতি ও ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক মো. সালাউদ্দীনকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

এ ছাড়া কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা স্কুলের ডিন অধ্যাপক মো. আব্দুল জব্বার, আইন স্কুলের ডিন অধ্যাপক মো. নাসিফ আহসান এবং সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলের ডিন অধ্যাপক শেখ শারাফাত হোসেন। আদেশে উক্ত কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের নিকট বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা
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