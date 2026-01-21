মিরসরাইয়ে জমি নিয়ে বিরোধে শিশুকে আছাড় মেরে হত্যা, মাকে মারধর

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তিন বছরের এক শিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুটির নাম আব্দুল্লাহ। সে উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকার দক্ষিণ সোনাপাহাড় গ্রামের মোস্তফা ভূঁইয়া বাড়ির নুরুল আলম রাসেলের ছেলে।
নিহত শিশুর পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা দ্বীন ইসলামের সঙ্গে নুরুল আলম রাসেলের পরিবারের প্রায় ১৫ বছর ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছে। আজ জমি নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে দ্বীন ইসলাম শিশুটিকে আছাড় মারেন। শিশুটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।
নিহত শিশুর দাদি জ্যোৎস্না আরা বেগম জানান, ঝগড়ার সময় শিশুর মা রূপা আক্তারকে মারধর করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে মা ঘরে ঢুকলেও দ্বীন ইসলাম আব্দুল্লাহকে সামনে পেয়ে আছাড় দেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আর্যরাজ দত্ত বলেন, শিশুটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, শিশু আব্দুল্লাহর মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
