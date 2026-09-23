চুয়েটে এবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, শাটডাউন চলছে দ্বিতীয় দিন

উপাচার্যকে পুনর্বহালের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো শাটডাউন কর্মসূচি পালন করছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা। এর পাশাপাশি অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে উপাচার্য পদে পুনর্বহালের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা।
আজ বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু হয়। এতে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা দলে দলে অংশ নিয়ে স্বাক্ষর করছেন।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ফারহান হাসনাত আদিব বলেন, ‘গত ২১ সেপ্টেম্বর বিনা নোটিশে অধ্যাপক আবু সাদাত সায়েম স্যারকে উপাচার্য পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে ওই রাতেই আমরা বিক্ষোভ মিছিল করি।’
আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘চুয়েটে কমপ্লিট শাটডাউন চলছে। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে আমরা গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করছি। দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে।’
শিক্ষার্থীরা জানান, উপাচার্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
এর আগে ২১ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে দায়িত্ব দেওয়ার ৫৬ দিনের মাথায় নতুন উপাচার্য হিসেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়।
ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত সোমবার রাত থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেন চুয়েট শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ শেষে উপাচার্যের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা। পরদিন দিনভর বিক্ষোভ ও আন্দোলনের পর শিক্ষার্থীরা চুয়েটে শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
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