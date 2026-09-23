রাজশাহীতে ককটেল ও পেট্রল বোমা উদ্ধার

রাজশাহী মহানগরের শাহ মখদুম থানার তালপুকুরিয়া এলাকায় আমবাগান থেকে ১৬টি ককটেল ও চারটি পেট্রল বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে এসআরবি।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে এসআরবি-৫ এর রাজশাহীর সিপিএসসি কোম্পানির একটি দল এ অভিযান চালায়।
দুপুরে এসআরবি-৫ এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে গিয়ে এসআরবি সদস্যরা পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি শপিং ব্যাগ দেখতে পান। পরে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলের সহায়তায় তল্লাশি চালানো হয়। তখন ব্যাগ থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ১৬টি ককটেল এবং চারটি পেট্রল বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।
এগুলো পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ ডায়েরির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।
নঈম নিজামের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার ১৩৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ১৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩৯ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৯১৩ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি। এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের...৬ মিনিট আগে
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ১৭ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর....৮ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই কিশোরকে ৩ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক সৈয়দা মিনহাজ উম মুনীরা এ রায় দেন।৮ মিনিট আগে
জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার ঘোষণার পর পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের বাসগুলোতে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি।১০ মিনিট আগে