Ajker Patrika
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ঢাকা

বাবা বকা দেওয়ায় বাসা থেকে বেরিয়ে গেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, দুদিন ধরে নিখোঁজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাবা বকা দেওয়ায় বাসা থেকে বেরিয়ে গেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, দুদিন ধরে নিখোঁজ
ভাটারা থানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কুড়িল চৌরাস্তা এলাকা থেকে সামিহা আফরিন (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কাদের জানান, জিডিটি প্রথমে অন্য এক কর্মকর্তার কাছে ছিল। পরে তিনি তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন। ইতিমধ্যে নিখোঁজ শিক্ষার্থীর বিষয়ে দেশের সব থানায় বার্তা পাঠানো হয়েছে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেলে পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে।

এসআই আব্দুল কাদের আরও জানান, সামিহা কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করত না। ফলে তার অবস্থান শনাক্তে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। তবে সে তার মা কিংবা পরিবারের অন্য কারও ফোন ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কি না, তা জানতে কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) চাওয়া হয়েছে। সিডিআর পাওয়া গেলে সেখান থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না, তা যাচাই করা হবে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সামিহা জোয়ার সাহারা জসীমউদ্দীন ইনস্টিটিউটের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। নিখোঁজ হওয়ার দুদিন আগে পড়াশোনা নিয়ে তার বাবা বকাঝকা করেন। এরপর গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সে। পরে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে গতকাল মঙ্গলবার ভাটারা থানায় জিডি করেন।

নিখোঁজ সামিহার ভাই সুজন সিকদার লিটন বলেন, বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সামিহার সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। বাসা থেকে বের হওয়ার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে। সে কোনো স্বর্ণালংকার বা টাকা-পয়সাও সঙ্গে নেয়নি।

সামিহার কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি না জানতে চাইলে সুজন বলেন, এ বিষয়ে তাদের কিছু জানা নেই।

বিষয়:

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