ফেসবুকে পাওয়া গেল মৃত্যুর খবর, মামলা করবে না পরিবার

বাসে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার পর ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আব্দুল হামিদ (৪৬) নামের এক ব্যক্তি। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হাসপাতালের ইনফেকশন ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশের ধারণা, বাসে তাঁকে নেশাজাতীয় কিছু খাওয়ানো হয়ে থাকতে পারে।
আব্দুল হামিদ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার ঝলমলিয়া গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি জেবি কেব্ল কোম্পানির সেলসম্যান হিসেবে কাজ করতেন। ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় দিনাজপুর জেলার ১০ মাইল এলাকায়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন আব্দুল হামিদ। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নেয় পুলিশ। সেখানে তাঁকে ইনফেকশন ওয়ার্ডে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হিসেবে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাজেদুর রহমান বলেন, আব্দুল হামিদ জেবি কেব্ল কোম্পানির সেলসম্যান ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির দিনাজপুরের ১০ মাইল এলাকার কার্যালয় থেকে তিনি গতকাল মঙ্গলবার দিনের কোনো এক সময় ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পরে তাঁকে ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ডে একই দিন সন্ধ্যার দিকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, বাসের মধ্যে তাঁকে নেশাজাতীয় কোনো কিছু খাওয়ানো হয়ে থাকতে পারে। স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
আব্দুল হামিদের শ্যালক মোহাম্মদ রতন বলেন, ‘গতকাল দুপুর ১২টার পর থেকে দুলাভাইকে ফোনে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করি। মেডিকেলসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নেওয়ার পর আজ সকালে ফেসবুকে তাঁর ছবি দেখতে পাই। পরে ঠাকুরগাঁওয়ে এসে নিশ্চিত হই, তিনি মারা গেছেন। আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁর লাশ রাজশাহীতে নিয়ে যাব।’
আব্দুল হামিদের ভাই তসলিম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা মামলা করব না। মামলা করে তো ভাইকে আর ফেরত পাব না।’ তাঁর দুই ছেলে রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বড় ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ে, আর ছোট ছেলের বয়স সাত বছর। ‘ওরা এখন বাবাহারা হলো’—এ কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তসলিম উদ্দিন।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক মাজেদুর রহমান বলেন, আব্দুল হামিদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও চলছে।
নঈম নিজামের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার ১৩৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ১৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩৯ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৯১৩ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি। এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের...৬ মিনিট আগে
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ১৭ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর....৮ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই কিশোরকে ৩ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক সৈয়দা মিনহাজ উম মুনীরা এ রায় দেন।৯ মিনিট আগে
জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার ঘোষণার পর পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের বাসগুলোতে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি।১০ মিনিট আগে