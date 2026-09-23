পটুয়াখালী-ঢাকা বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার ঘোষণার পর পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের বাসগুলোতে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি।
পটুয়াখালীর সাকুরা পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার রাতুল বলেন, ‘ঢাকা রুটের ভাড়া সমন্বয়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর আগের ভাড়ার সঙ্গে ৫০ টাকা যোগ করে বর্তমানে যাত্রীপ্রতি ৭৫০ টাকা রাখা হচ্ছে।’
যাত্রী শিহাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, সব কাউন্টারে এক নিয়ম মানা হচ্ছে না। কোনো কোনো কাউন্টারে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি নেওয়া হচ্ছে।
আরেক যাত্রী মারুফ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বাসভাড়া বাড়ার ফলে পণ্য পরিবহন খরচও বেড়ে যাবে, যার প্রভাব পড়বে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে।
গত ২২ সেপ্টেম্বর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন মালিকদের মধ্যকার বৈঠকে বাসভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ১৭ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে দূরপাল্লার বাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটার ২ টাকা ২৩ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ টাকা ৪০ পয়সায়। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর রাতে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোল ও অকটেনের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল।
পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘জেলার অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটে এখনো নতুন ভাড়া কার্যকর করা হয়নি। আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে মালিক সমিতির বৈঠকে সরকারি নির্ধারিত ভাড়া, জ্বালানি ব্যয় এবং সার্বিক পরিবহন খরচ বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
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