লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ চসিক মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরে রাত ১টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে একটি ছবি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন শাহাদাত হোসেন।
চসিক মেয়র লেখেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমার নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের সঙ্গে।’ এর নিচে লেখেন—‘কিংস্টন, লন্ডন।’
ছবিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে চসিকের মেয়র পদে এক বছর দায়িত্ব পালন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বই তুলে দিতে দেখা যায়।
সাক্ষাতে দেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাজ্যে যান মেয়র শাহাদাত।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরে রাত ১টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে একটি ছবি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন শাহাদাত হোসেন।
চসিক মেয়র লেখেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমার নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের সঙ্গে।’ এর নিচে লেখেন—‘কিংস্টন, লন্ডন।’
ছবিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে চসিকের মেয়র পদে এক বছর দায়িত্ব পালন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বই তুলে দিতে দেখা যায়।
সাক্ষাতে দেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাজ্যে যান মেয়র শাহাদাত।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।৪০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।১ ঘণ্টা আগে
টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পুশকার্টচালককে শাস্তিমূলকভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (সিইও) ড. সাফিকুর রহমান। তিনি জানান, ধাক্কার ফলে বিমানের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা জানতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিমানবন্দরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল রাতে যাত্রী ওঠানো শেষ হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটির দরজা বন্ধ করা হয়। ঠিক সেই সময় গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুইপমেন্ট (জিএসই) শাখার এক গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার পুশকার্ট দিয়ে উড়োজাহাজের সামনের অংশ তুলতে গেলে ভুলবশত প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এতে সঙ্গে সঙ্গেই নোজ হুইল ভেঙে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই উড়োজাহাজটিকে গ্রাউন্ডেড ঘোষণা করা হয়।
উড়োজাহাজের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ চলছে এবং মেরামতে সময় লাগতে পারে।
ঘটনার সময় উড়োজাহাজটিতে ১২৬ জন যাত্রী ছিলেন। নোজ হুইল ভেঙে যাওয়ায় যাত্রীদের নামিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে তাঁদের কয়েকজনকে মুম্বাইগামী বিকল্প ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উড়োজাহাজটি বর্তমানে বিমানবন্দরের বে-এরিয়ায় পার্কিং অবস্থায় রয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পুশকার্টচালককে শাস্তিমূলকভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (সিইও) ড. সাফিকুর রহমান। তিনি জানান, ধাক্কার ফলে বিমানের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা জানতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিমানবন্দরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল রাতে যাত্রী ওঠানো শেষ হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটির দরজা বন্ধ করা হয়। ঠিক সেই সময় গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুইপমেন্ট (জিএসই) শাখার এক গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার পুশকার্ট দিয়ে উড়োজাহাজের সামনের অংশ তুলতে গেলে ভুলবশত প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এতে সঙ্গে সঙ্গেই নোজ হুইল ভেঙে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই উড়োজাহাজটিকে গ্রাউন্ডেড ঘোষণা করা হয়।
উড়োজাহাজের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ চলছে এবং মেরামতে সময় লাগতে পারে।
ঘটনার সময় উড়োজাহাজটিতে ১২৬ জন যাত্রী ছিলেন। নোজ হুইল ভেঙে যাওয়ায় যাত্রীদের নামিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে তাঁদের কয়েকজনকে মুম্বাইগামী বিকল্প ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উড়োজাহাজটি বর্তমানে বিমানবন্দরের বে-এরিয়ায় পার্কিং অবস্থায় রয়েছে।
১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।১ ঘণ্টা আগে
টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।
তবে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আক্তার হোসেন জানিয়েছেন, ময়লা-আর্জনা থেকে লাগা আগুনে একটি লেগুনা পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল কবির জোয়ারদার জানিয়েছেন, ঘটনার ধরন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে আগুন লাগানো হয়েছে। খবর পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুতই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।
তবে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আক্তার হোসেন জানিয়েছেন, ময়লা-আর্জনা থেকে লাগা আগুনে একটি লেগুনা পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল কবির জোয়ারদার জানিয়েছেন, ঘটনার ধরন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে আগুন লাগানো হয়েছে। খবর পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুতই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।৪০ মিনিট আগে
টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রাতে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের উড়ালসেতুর ওপর থেকে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কে ককটেলটি নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।
এ সময় বিস্ফোরণের বিকট শব্দে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলের পাশেই আগে থেকে চেকপোস্ট ডিউটিরত ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ঘটনাস্থলে এসে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রাতে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের উড়ালসেতুর ওপর থেকে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কে ককটেলটি নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।
এ সময় বিস্ফোরণের বিকট শব্দে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলের পাশেই আগে থেকে চেকপোস্ট ডিউটিরত ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ঘটনাস্থলে এসে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।৪০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশের রমনা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।
এর আগে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনে রাত নয়টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্তে আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
এর আগে ও পরে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিস্ফোরণের পরপরই দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
রাত ৯টা ২০ মিনিটে মিরপুর-১২ নম্বর মেট্রো স্টেশনের নিচে ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দ্রুত পালাতে দেখা যায়।
রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশের রমনা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।
এর আগে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনে রাত নয়টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্তে আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
এর আগে ও পরে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিস্ফোরণের পরপরই দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
রাত ৯টা ২০ মিনিটে মিরপুর-১২ নম্বর মেট্রো স্টেশনের নিচে ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দ্রুত পালাতে দেখা যায়।
১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সময় পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এয়ারবাস এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল) ভেঙে গেছে। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পুশকার্টচালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।৪০ মিনিট আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয় বলে অভিযোগ।১ ঘণ্টা আগে
টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।১ ঘণ্টা আগে