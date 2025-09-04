Ajker Patrika
‘এহন আমি কী লইয়া বাঁচুম, আমার সব শেষ’

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় নিহত অটোরিকশার চালক শাওন সরকারের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় নিহত অটোরিকশার চালক শাওন সরকারের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় শাওন সরকার (১৮) নামের এক অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার নারায়ণপুরের বাদামগাছতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মুহম্মদ আব্দুর রকিব।

নিহত শাওন উপজেলার উত্তর নলুয়া এলাকার ইকবাল সরকারের ছেলে। তিনি তাঁর মা রোকসানা বেগমকে নিয়ে উপজেলার টিঅ্যান্ডটি এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। কিছুদিন আগে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ভাড়া করা অটোরিকশা চালিয়ে চলত মা-ছেলের সংসার।

শাওনের স্বজনদের অভিযোগ, উপজেলার নারায়ণপুর ও উত্তর নলুয়া এলাকার কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে টাকা লেনদেন নিয়ে শাওনের বিরোধ ছিল। বিষয়টি নিয়ে ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে শাওনের একাধিকবার কথা-কাটাকাটি হয়। ওই সময় তাঁরা শাওনকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই বিরোধের যোগসূত্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানান তাঁরা।

শাওনের মা রোকসানা বেগম বলেন, ‘ছেলেডারে পরিকল্পনা কইরা ওরা মাইরালাইছে। ছেলেডা খুন অইল। এহন আমি কী লইয়া বাঁচুম? আমার সব শেষ। ছেলেই ছিল আমার সবকিছু। ছেলের আয়েই সংসারের খরচ চলত। এহন সংসার কে চালাইব?’

এদিকে ঘটনার বিষয়ে পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নারায়ণপুর বাজার এলাকা থেকে মাছুয়াখাল এলাকায় যাওয়ার জন্য গতকাল রাত ৯টার দিকে দুর্বৃত্তরা যাত্রীবেশে শাওনের অটোরিকশায় ওঠে। বাদামগাছতলা এলাকায় পৌঁছালে তারা নেমে যাওয়ার কথা বলে অটোরিকশাটি থামায়। সেখানে থামাতেই শাওনের মাথা, চোখ, মুখ, কপালসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।

একপর্যায়ে তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। এ সময় অটোরিকশাটি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। পরে লোকজন ধাওয়া দিলে তারা অটোরিকশাটি ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর শাওনকে সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক জানান, শাওন মারা গেছেন।

মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহাম্মদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, শাওনের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু আলামত আমরা জব্দ করেছি। ওই আলামতের সূত্র ধরে আমরা প্রাথমিকভাবে যাদের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা পেয়েছি, এ রকম তিনজনকে আটক করতে পেরেছি। এ ছাড়া যে পিকআপ ভ্যানে বেঁধে অটোরিকশাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমরা সেটিও শনাক্ত করেছি। আমরা শিগগির ওই পিকআপ ভ্যানের চালককেও আটক করতে সক্ষম হব।’

