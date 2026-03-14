Ajker Patrika
ঢাকা

শ্রীপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে দগ্ধ একজনের মৃত্যু

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
ইয়াসিন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ইয়াসিন (৩৫) নামের একজন মারা গেছেন। জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। গতকাল শুক্রবার রাতে শাহবাগ থানা-পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে। ইয়াসিন ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার বিরুনিয়া ইউনিয়নের কাচিনা গ্রামের আলী হোসাইনের ছেলে। এর আগে শুক্রবার বেলা দেড়টায় ওই ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান।

জানা যায়, গত বুধবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে ইয়াসিনসহ তিনজন দগ্ধ হন। অন্য দুজন হলেন জাকির হোসেন ও রকিবুল ইসলাম। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনজনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়। রাত পৌনে ৩টায় তাঁকে ওই ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ৩৪ ঘণ্টা পর শুক্রবার বেলা দেড়টায় ইয়াসিনের মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান জানান, জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ইয়াসিনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

