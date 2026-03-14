Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৪১
রাজধানীর খিলগাঁও নাগদারপাড় এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাহারোজ আরেফিন গালিব (১৯) নামের এক কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শিক্ষার্থীর। এরপর খিলগাঁও থানা-পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

নিহত গালিবের চাচা জহিরুল ইসলাম কলিম জানান, গালিবদের বাসা বনশ্রী এলাকায়। তাঁদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন গালিবের মামা। মামার মোটরসাইকেল নিয়ে শুক্রবার ইফতারের পর একাই ঘুরতে বের হন গালিব। ডেমরা এলাকাসহ আশপাশের এলাকা দিয়ে ঘুরে বাসায় ফেরার পথে নাগদারপাড় এলাকায় মোটরসাইকেল স্লিপ করে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের নিচে পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে সেখান থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

গালিবের স্বজনেরা জানান, ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন গালিব। তাঁর বাবা শামসুল আরেফিন কুয়েতপ্রবাসী। বাসা খিলগাঁও বনশ্রী এল ব্লকে। গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর সদর উপজেলায়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, খিলগাঁও থানা-পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে পাঠিয়েছে।

