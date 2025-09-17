চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ, মালিকসহ ১০ শ্রমিক দগ্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে গুদামটির মালিকসহ দগ্ধ হয়েছেন ১০ জন শ্রমিক। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন—গুদামটির মালিক মাহবুবুর রহমান (৪৫), মো. সৌরভ রহমান (২৫), মোহাম্মদ কফিল (২২), মোহাম্মদ রিয়াজ (১৭), মোহাম্মদ ইউনুস (২৬), মোহাম্মদ আকিব (১৭), মো. হারুন (২৯), মোহাম্মদ ইদ্রিস (৩০), মোহাম্মদ লিটন (২৮) ও মোহাম্মদ ছালে (৩৩)।
এক শ্রমিক গুদামের সামনে ধূমপান করার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।
চন্দনাইশ ফায়ার স্টেশন সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন বৈলতলি ইউনুস মার্কেট মাহবুবুর রহমানের গুদামে গ্যাস সিলিন্ডারের বোতল আনলোড করা হচ্ছিল। এ সময় এক শ্রমিক ধূমপান করলে হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে। এতে ঘটনাস্থলে ১০ শ্রমিক দগ্ধ হন।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন জানান, দগ্ধদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের ৩৬ নম্বর বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তির জন্য পাঠান। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
