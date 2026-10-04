ফুটপাত ও সড়কে কোনো হকার বসতে দেওয়া হবে না: সিডিএ চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন বলেছেন, ফুটপাত ও সড়ক দখল করে দোকান বসানোর কারণে পথচারীদের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, যানজট ও জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। তাই বিপণি বিতানসংলগ্ন ফুটপাত ও সড়কে কোনো হকার বসতে দেওয়া হবে না।
রোববার বিকেলে নগরের নিউমার্কেট থেকে কোতোয়ালি পর্যন্ত সড়কের ফুটপাত ও সড়ক দখল করে বসা হকার ও অবৈধ দোকান উচ্ছেদ অভিযান শেষে হকারদের উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলেন।
সিডিএ চেয়ারম্যান বলেন, এসব এলাকায় পুনরায় হকার বসলে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে উচ্ছেদ অভিযান ও প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চেয়ারম্যান বলেন, হকার নেতারা আগামীকাল থেকে এসব এলাকায় আর না বসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবস্থান করলে বিষয়টি সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হবে।
অভিযানে সিডিএর প্রধান প্রকৌশলী আহমেদ আনোয়ারুল নজরুল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ এ এম হাবিবুর রহমান ও মো. মনজুর হাসান, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হামীমুন তানজীন এবং সচিব নূর-ই-জান্নাত রুমি উপস্থিত ছিলেন।
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