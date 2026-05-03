চলন্ত গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ল গাছ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ঝোড়ো হাওয়ায় একটি আমগাছ ভেঙে চলন্ত প্রাইভেট কারের ওপর পড়ে। এতে গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এ ঘটনায় প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।
আজ রোববার (৩ মে) বেলা আনুমানিক ২টার দিকে ফটিকছড়ি-রামগড় সড়কের পাইন্দং কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, প্রাইভেট কারটি রামগড়ের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়া শুরু হলে সড়কের পাশে থাকা একটি পুরোনো আমগাছ ভেঙে পড়ে। এ সময় গাছটি চলন্ত গাড়ির ওপর পড়লে গাড়িটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে গাড়িতে থাকা যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন।
ঘটনার পরপরই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় সড়কের দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। পরে সড়ক থেকে গাছ অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী পাইন্দং ইউপি সদস্য তাজুল ইসলাম বলেন, ঝোড়ো বাতাসে একটি শতবর্ষী আমগাছ ভেঙে চলন্ত গাড়ির ওপর পড়ে। এতে কেউ আহত না হলেও গাড়িটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার ২০ থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে।
ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে গাছ অপসারণ করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।
