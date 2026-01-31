Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী ক্যানসার আক্রান্ত আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী আব্দুর রহমান মিয়া (৭০) নামের ক্যানসারে আক্রান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চমেক হাসপাতালের ক্যানসার ওয়ার্ড ‘ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও রেডিওথেরাপি বিভাগ’-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মারা যাওয়া আব্দুর রহমান মিয়া ডবলমুরিং থানাধীন উত্তর আগ্রাবাদ মুহুরীপাড়ার সিপাহি বাড়ির মৃত জইন উদ্দিন দরফ আলীর ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম নগরের ২৪ নম্বর উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন।

গত বছর ১৭ নভেম্বর কোতোয়ালি থানার একটি বিস্ফোরক মামলায় আব্দুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে তিনি চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী ছিলেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল হোসাইন জানান, আব্দুর রহমান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারসহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি তাঁকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম কারাগার থেকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কারা কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ক্যানসার আক্রান্ত আব্দুর রহমান মিয়া এর আগেও চমেক হাসপাতালে একাধিকবার ক্যানসারের চিকিৎসা নিয়েছিলেন। হাসপাতালটিতে প্রায় এক মাস চিকিৎসা গ্রহণের পর ১৮ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়পত্র দিলে পুনরায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। এরপর চট্টগ্রাম কারাগারে থাকাবস্থায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় তাঁকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাক্যানসারচিকিৎসাহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগচমেকচট্টগ্রামকারাগার
