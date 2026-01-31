ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
আটককৃতরা হলেন দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের শাহজাহান মাঝির ছেলে মো. রাজীব মাঝি (২৯) এবং একই গ্রামের ফরমুজল হক হাওলাদারের ছেলে নজরুল হাওলাদার (৩৮)।
কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল ৮টার দিকে কোস্টগার্ড ভোলার দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় তল্লাশি করে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১১৫টি ইয়াবা, ১ কেজি গাঁজা, ১০ পুরিয়া হিরোইনসহ ওই দুই যুবককে আটক করা হয়। তারা মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত বলে জানায় কোস্ট গার্ড।
কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম জানান, জব্দকৃত আলামত এবং আটককৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৌলতখান থানার হস্তান্তর করা হয়।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতাকে বহিষ্কার করেছে দলটি। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২৬ মিনিট আগে
দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পর্যটকদের ভ্রমণ শেষ হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তে চলতি মৌসুমে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দৈনিক ২ হাজার করে পর্যটক দ্বীপে রাতযাপন ও ভ্রমণের অনুমতি পায়। পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় দুই বছর ধরে সরকার দ্বীপে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।২৯ মিনিট আগে
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ‘সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। এই নির্বাচনটি আমাদের জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন। যার সাথে আমাদের শুধু গণতান্ত্রিক উত্তরণই জড়িত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি জড়িত।’৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল হোসাইন জানান, আব্দুর রহমান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারসহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি তাঁকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম কারাগার থেকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার সকালে তাঁকে...২ ঘণ্টা আগে