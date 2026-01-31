Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২
প্রতীকী ছবি

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটককৃতরা হলেন দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের শাহজাহান মাঝির ছেলে মো. রাজীব মাঝি (২৯) এবং একই গ্রামের ফরমুজল হক হাওলাদারের ছেলে নজরুল হাওলাদার (৩৮)।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল ৮টার দিকে কোস্টগার্ড ভোলার দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় তল্লাশি করে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১১৫টি ইয়াবা, ১ কেজি গাঁজা, ১০ পুরিয়া হিরোইনসহ ওই দুই যুবককে আটক করা হয়। তারা মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত বলে জানায় কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম জানান, জব্দকৃত আলামত এবং আটককৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৌলতখান থানার হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

ভোলাআটকমাদকবরিশাল বিভাগকোস্টগার্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সম্পর্কিত

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে মাদকসহ আটক ২

ময়মনসিংহ-১: বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতা বহিষ্কার

ময়মনসিংহ-১: বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতা বহিষ্কার

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে আবারও ৯ মাসের নিষেধাজ্ঞা

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে আবারও ৯ মাসের নিষেধাজ্ঞা

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে: ইসি আবুল ফজল

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে: ইসি আবুল ফজল