পিরোজপুর

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে: ইসি আবুল ফজল

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.) বলেছেন, ‘সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। এই নির্বাচনটি আমাদের জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন। যার সাথে আমাদের শুধু গণতান্ত্রিক উত্তরণই জড়িত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি জড়িত।’

আজ শনিবার পিরোজপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সম্মেলনকক্ষে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিলেন্স অবজারভেশন টিমের সদস্যদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘স্থিতিশীলতা সামাজিক শান্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের ভাবমূর্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সবকিছু জড়িত। এই যে বড় একটি বিষয় এটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা সবাই ইউনাইটেড থেকে কাজ করব।’

জেলা প্রশাসক আবু সাঈদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুরইসিবরিশাল বিভাগনির্বাচনজেলার খবর
