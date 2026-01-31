Ajker Patrika
ময়মনসিংহ-১: বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতা বহিষ্কার

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ময়মনসিংহ-১: বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতা বহিষ্কার

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতাকে বহিষ্কার করেছে দলটি।

আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয় দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য ময়মনসিংহ জেলার উত্তর হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির ৩০ নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোজাম্মেল হোসেন খান, সাজ্জাদ হোসেন খান হীরা, আ ন ম সাদেকুর রহমান নঈম; উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. নুরুল আলম (নূর এ আলম), মো. সুজারুল ইসলাম ফকির, এখলাস উদ্দিন বিএসসি ও হাবিবুর রহমান; হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, মোল্লা মো. আলী সাবরী মনি (মোল্লা মনির), ডা. আবুল কাশেম মেম্বার; পৌর বিএনপির সদস্য মো. মতিউর রহমান মতি, মো. শরিফুল আলম, মো. হাবিবুর রহমান এবং ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কাছিম উদ্দিন বিশ্বাস, মো. নজরুল ইসলাম দুলাল, মো. মঞ্জুরুল হক মুঞ্জু, মো. মেজবাহ উদ্দিন মামুন ও মো. আব্দুস শহিদ মিয়া; ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. ওয়াজেদ আলী মাস্টার, মো. আজিজুল হক, মো. আব্দুর রশিদ মেম্বার, মো. কবিরুল ইসলাম টিটুল, খন্দকার আক্কাছ আলী, মো. শাখাওয়াত হোসেন, মো. আব্দুল হামিদ মেম্বার, মো. শামীম মিয়া, মো. মাসুদ সরকার, মো. মোশারফ হোসেন, মো. মারফত আলী মেম্বার ও মো. কামাল সরকারকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহালুয়াঘাটবিএনপিময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনময়মনসিংহরুহুল কবির রিজভী
