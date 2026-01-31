ময়মনসিংহ-১: বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতা বহিষ্কার

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় বিএনপির ৩০ নেতাকে বহিষ্কার করেছে দলটি।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয় দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য ময়মনসিংহ জেলার উত্তর হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির ৩০ নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোজাম্মেল হোসেন খান, সাজ্জাদ হোসেন খান হীরা, আ ন ম সাদেকুর রহমান নঈম; উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. নুরুল আলম (নূর এ আলম), মো. সুজারুল ইসলাম ফকির, এখলাস উদ্দিন বিএসসি ও হাবিবুর রহমান; হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, মোল্লা মো. আলী সাবরী মনি (মোল্লা মনির), ডা. আবুল কাশেম মেম্বার; পৌর বিএনপির সদস্য মো. মতিউর রহমান মতি, মো. শরিফুল আলম, মো. হাবিবুর রহমান এবং ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কাছিম উদ্দিন বিশ্বাস, মো. নজরুল ইসলাম দুলাল, মো. মঞ্জুরুল হক মুঞ্জু, মো. মেজবাহ উদ্দিন মামুন ও মো. আব্দুস শহিদ মিয়া; ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. ওয়াজেদ আলী মাস্টার, মো. আজিজুল হক, মো. আব্দুর রশিদ মেম্বার, মো. কবিরুল ইসলাম টিটুল, খন্দকার আক্কাছ আলী, মো. শাখাওয়াত হোসেন, মো. আব্দুল হামিদ মেম্বার, মো. শামীম মিয়া, মো. মাসুদ সরকার, মো. মোশারফ হোসেন, মো. মারফত আলী মেম্বার ও মো. কামাল সরকারকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে দৌলতখান উপজেলার ফরাজী ভিটাসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আটককৃতরা হলেন দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের শাহজাহান মাঝির ছেলে মো. রাজীব মাঝি (২৯) এবং একই গ্রামের ফরমুজল হক হাওলাদারের ছেলে...২০ মিনিট আগে
দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পর্যটকদের ভ্রমণ শেষ হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তে চলতি মৌসুমে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দৈনিক ২ হাজার করে পর্যটক দ্বীপে রাতযাপন ও ভ্রমণের অনুমতি পায়। পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় দুই বছর ধরে সরকার দ্বীপে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।৩০ মিনিট আগে
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ‘সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। এই নির্বাচনটি আমাদের জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন। যার সাথে আমাদের শুধু গণতান্ত্রিক উত্তরণই জড়িত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি জড়িত।’৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল হোসাইন জানান, আব্দুর রহমান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারসহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি তাঁকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম কারাগার থেকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার সকালে তাঁকে...২ ঘণ্টা আগে