প্যানেল চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিতে পরিষদের সামনে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য জাহাঙ্গীর আলমকে প্যানেল চেয়ারম্যান থেকে অপসারণের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ছাত্র-জনতা। রোববার দুপুরে উপজেলার পরিষদ ভবনের সামনে স্থানীয় এলাকাবাসী ও ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়।
এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কামরুদ্দীন সবুজ, কর্ণফুলী উপজেলা কৃষকদলের সদস্যসচিব বাহারুল বাহার, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইকবাল বাহারসহ আরও অনেকে।
উল্লেখ্য, গত ৪ জুন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলমকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে পরিষদের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। এটি প্রকাশ হওয়ার পরই তাঁকে অপসারণের দাবিতে ৬ জুন বিকেলে শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মানববন্ধন এবং বিক্ষুব্ধ জনতা ইউনিয়ন পরিষদের মূল ফটক বন্ধ করে কাঁটা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর দুই মাস ধরে শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদসহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ছাত্র-জনতা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের প্রভাব বিস্তার করে শিকলবাহা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম এলাকার দরিদ্রদের অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অপকর্ম করেছেন। আওয়ামী দোসর হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর আলমকে টাকার বিনিময়ে প্যানেল চেয়ারম্যান করেছেন বলেও দাবি করেন তাঁরা। দ্রুত অপসারণ না করলে আরও কঠোর বিক্ষোভ কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য জাহাঙ্গীর আলমকে প্যানেল চেয়ারম্যান থেকে অপসারণের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ছাত্র-জনতা। রোববার দুপুরে উপজেলার পরিষদ ভবনের সামনে স্থানীয় এলাকাবাসী ও ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়।
এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কামরুদ্দীন সবুজ, কর্ণফুলী উপজেলা কৃষকদলের সদস্যসচিব বাহারুল বাহার, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইকবাল বাহারসহ আরও অনেকে।
উল্লেখ্য, গত ৪ জুন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলমকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে পরিষদের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। এটি প্রকাশ হওয়ার পরই তাঁকে অপসারণের দাবিতে ৬ জুন বিকেলে শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মানববন্ধন এবং বিক্ষুব্ধ জনতা ইউনিয়ন পরিষদের মূল ফটক বন্ধ করে কাঁটা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর দুই মাস ধরে শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদসহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ছাত্র-জনতা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের প্রভাব বিস্তার করে শিকলবাহা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম এলাকার দরিদ্রদের অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অপকর্ম করেছেন। আওয়ামী দোসর হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর আলমকে টাকার বিনিময়ে প্যানেল চেয়ারম্যান করেছেন বলেও দাবি করেন তাঁরা। দ্রুত অপসারণ না করলে আরও কঠোর বিক্ষোভ কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসবে’ অংশ না নেওয়ায় ব্যান্ড আর্টসেলের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রাক্তন সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।১ মিনিট আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার সূত্র জানায়, ২০১১ সাল থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জিপিএফের ১০ শতাংশ কর্তনের তহবিল থেকে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে মোটরসাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ চালু করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধ হলেও দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বে থাকা কিছু কর্মকর্তা তা ব্যাংকে জমা দেননি। অভ্যন্তরীণ অডিটে৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মহাখালীতে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।১০ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। আজ রোববার (১৭ জুন) সকালে ও বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় তারা মারা যায়। এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার একটি ডোবার পানিতে প্রাণ যায় চাচাতো দুই ভাইয়ের।১২ মিনিট আগে