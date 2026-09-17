Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ডেঙ্গু কেড়ে নিল ৫ বছরের মনিরার প্রাণ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ডেঙ্গু কেড়ে নিল ৫ বছরের মনিরার প্রাণ
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া কন্যা শিশু সিরাজুল মনিরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সিরাজুল মনিরা (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মনিরা উপজেলার পৌরসভার আমিরাবাদ এলাকার নুরুন্নবীর মেয়ে।

মনিরার বাবা নুরুন্নবী জানান, রোববার রাত থেকে তাঁর মেয়ে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হয়। মঙ্গলবার স্থানীয় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। সেদিনই চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

এর আগে, মঙ্গলবার দুপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. রাফসান (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তিনি সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের তুলাতলী এলাকার বাসিন্দা।

সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলতাফ হোসেন বলেন, ‘মনিরাসহ গত তিন দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় চিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতালে ১০টি শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’

বিষয়:

ডেঙ্গুচট্টগ্রাম বিভাগশিশু
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