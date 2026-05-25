চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে গরুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী নিহত, আহত ৭

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে গরুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মো. আব্দুল খালেক (৬২) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ আরও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বড় উঠান শাহমীরপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল খালেক নগরীর বাঁকলিয়া থানাধীন কালামিয়া বাজার এলাকার মৃত আখতার উদ্দিনের ছেলে। আহতদের মধ্যে রয়েছে রানু আকতার (৩), তাসলিমা আকতার (৬), মোহাম্মদ সোলাইমান (৫০), তাঁর ছেলে মোহাম্মদ জারিফ (১৬), মোতাহার (৫২), মোহাম্মদ শাহীন (২৮) ও আহসান উল্লাহ (৩৫)।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মইজ্জ্যারটেক থেকে একটি অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে চাতরী চৌমুহনীর দিকে যাচ্ছিল। পথে শাহমীরপুর বাদামতল এলাকায় পৌঁছালে গরুবাহী ট্রাকটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা যাত্রীরা আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল খালেককে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, দুর্ঘটনার সময়ে অটোরিকশাচালক একহাতে ফোনে কথা বলছিলেন, অন্য হাতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ট্রাকটি ধাক্কা অটোরিকশাকে দিলে গাড়িতে থাকা সবাই আহত হন এবং সামনে বসা আবদুল খালেক মারা যান।

নিহত আব্দুল খালেকের ছেলে আবু তারেক বলেন, ‘আমরা দুই ভাই কেইপিজেডে চাকরি করার কারণে পুরো পরিবার কর্ণফুলীর দৌলতপুর এলাকায় ভাড়াবাসায় বসবাস করি। বাবা সোমবার ফজরের নামাজ পড়ে বাড়ি থেকে ভাড়াবাসায় আসছিলেন। হঠাৎ হাসপাতালে থেকে ফোন আসে যে বাবা মারা গেছেন।’

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনূর আলম বলেন, ‘অটোরিকশাচালকের অসতর্কতার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানতে পেরেছি। এ ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চালক।’

