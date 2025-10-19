Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এর আগে সাইফুল ইসলাম ফেনী জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তথ্যমতে, বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সাইফুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ মাঠপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ ছাড়া তিনি উপসচিব হিসেবে অর্থ বিভাগ ও ইকোনমিক এনালিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বাংলাদেশ রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ফরিদা খানমকে সরিয়ে দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরে তাঁর স্থলে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে নিয়োগ দেওয়া হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজেলা প্রশাসকচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মিরপুরের আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

মিরপুরের আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বাউফলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

বাউফলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার