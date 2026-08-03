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চট্টগ্রাম

এবার চন্দনাইশে ভিমরুলের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৩২
এবার চন্দনাইশে ভিমরুলের কামড়ে শিশুর মৃত্যু
ভিমরুলের কামড়ে নিহত মো. ইয়াছিন আরহাম রামীম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ভিমরুলের কামড়ে মো. ইয়াছিন আরহাম রাহিম (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে ভিমরুলের আক্রমণের শিকার হওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। পরে দিবাগত রাত ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত রাহিম উপজেলার বহরমপাড়া ইউছুপ তালুকদার বাড়ির প্রবাসী খোরশেদ আলমের ছেলে। সে বহরমপাড়া আজিজিয়া মাদ্রাসার নূরানি শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী।

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পরিবারের সদস্যরা জানান, রোববার বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির উঠানসংলগ্ন এলাকায় খেলছিল রাহিম। এ সময় হঠাৎ একঝাঁক ভিমরুল তাকে আক্রমণ করে। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে নেওয়া হয়।

নিহতের প্রতিবেশী চাচা মো. কুতুব উদ্দিন হাসান বলেন, ভিমরুলের আক্রমণের পর দ্রুত রাহিমকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি।

কুতুব উদ্দিন হাসান আরও জানান, রাহিমের বাবা বর্তমানে প্রবাসে রয়েছেন। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি দেশে ফিরছেন। তিনি দেশে পৌঁছানোর পর জানাজা ও দাফনের সময় নির্ধারণ করা হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামৃত্যুচন্দনাইশচট্টগ্রাম বিভাগশিশু
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