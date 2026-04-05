কর্ণফুলীর বড় উঠানে ছিনতাইকারীকে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর বড় উঠান এলাকায় মোটরসাইকেলে পালানোর সময় ছিনতাইকারী অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে গণপিটুনি দিয়েছে জনতা। এ সময় ক্ষুব্ধ জনতা তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শনিবার (৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের রাস্তার মাথা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ সৈয়দ বলেন, মহতরপাড়া এলাকার জুয়েল নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছুদিন আগে ফাজিলখার হাট এলাকায় মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন ওই ব্যক্তি। শনিবার রাতে বড় উঠান এলাকায় মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় তাঁকে ধাওয়া দিলে একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে পড়ে যান। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয় এবং মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যায় পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা এক ছিনতাইকারীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। আহত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে ওসি বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুই ছিনতাইকারী পালানোর সময় জনতার হাতে একজন ধরা পড়েন। অন্যজন পালিয়ে যান। পরে ক্ষুব্ধ জনতা মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
