Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

কর্ণফুলীর বড় উঠানে ছিনতাইকারীকে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৪৩
বিক্ষুব্ধ জনতা ছিনতাইকারী অভিযোগে এক ব্যক্তির ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর বড় উঠান এলাকায় মোটরসাইকেলে পালানোর সময় ছিনতাইকারী অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে গণপিটুনি দিয়েছে জনতা। এ সময় ক্ষুব্ধ জনতা তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শনিবার (৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের রাস্তার মাথা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ সৈয়দ বলেন, মহতরপাড়া এলাকার জুয়েল নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছুদিন আগে ফাজিলখার হাট এলাকায় মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন ওই ব্যক্তি। শনিবার রাতে বড় উঠান এলাকায় মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় তাঁকে ধাওয়া দিলে একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে পড়ে যান। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয় এবং মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যায় পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা এক ছিনতাইকারীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। আহত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে ওসি বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুই ছিনতাইকারী পালানোর সময় জনতার হাতে একজন ধরা পড়েন। অন্যজন পালিয়ে যান। পরে ক্ষুব্ধ জনতা মোটরসাইকেলটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাগণপিটুনিকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই ‘তাজু ভাই ২.০’ পেজ!

সম্পর্কিত

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

