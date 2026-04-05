Ajker Patrika
ঢাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বিমানবন্দরের ভিআইপি এলাকায় উড়তে থাকা ড্রোন জব্দ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় অনুমোদনহীন ড্রোন ওড়ানোর ঘটনায় একটি ড্রোন জব্দ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলোয়াড়দের আগমন উপলক্ষে ভিডিও ধারণের সময় একটি ড্রোন উড়তে দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটি শনাক্ত করে জব্দ করা হয়। জব্দ ড্রোনটি ডিজেআই ম্যাভিক ৪ প্রো মডেলের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ড্রোনটি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরিচালনা করা হচ্ছিল, যা বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার পরিপন্থী।

বেবিচক জানায়, ‘ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা ২০২০’ অনুযায়ী বিমানবন্দর এলাকা ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের সংবেদনশীল এলাকায় যথাযথ অনুমতি ছাড়া ড্রোন উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাউসার মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ ধরনের অননুমোদিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরঢাকা বিভাগড্রোনভিআইপিশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

