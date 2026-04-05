বিমানবন্দরের ভিআইপি এলাকায় উড়তে থাকা ড্রোন জব্দ

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় অনুমোদনহীন ড্রোন ওড়ানোর ঘটনায় একটি ড্রোন জব্দ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলোয়াড়দের আগমন উপলক্ষে ভিডিও ধারণের সময় একটি ড্রোন উড়তে দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটি শনাক্ত করে জব্দ করা হয়। জব্দ ড্রোনটি ডিজেআই ম্যাভিক ৪ প্রো মডেলের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ড্রোনটি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরিচালনা করা হচ্ছিল, যা বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার পরিপন্থী।
বেবিচক জানায়, ‘ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা ২০২০’ অনুযায়ী বিমানবন্দর এলাকা ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের সংবেদনশীল এলাকায় যথাযথ অনুমতি ছাড়া ড্রোন উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাউসার মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ ধরনের অননুমোদিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৪ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক এখন আর যেন সড়ক নেই। দোকানিদের দখলে সেটি পরিণত হয়েছে অস্থায়ী বাজারে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে বিকল্প পথে চাপ বেড়েছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছে পথচারীদের নিত্য চলাচল।৪ ঘণ্টা আগে