দুই নম্বরি ভোটের চিন্তা যেন কেউ না করে: বগুড়ায় ইসি সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, দেশে আর কেউ যেন দুই নম্বরি ভোটের চিন্তা না করে। রোববার (৫ এপ্রিল) বগুড়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন।
বগুড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম এবং আইনশৃঙ্খলা সেলের সদস্যদের সঙ্গে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় ইসি সানাউল্লাহ বলেন, সুষ্ঠু ও বিতর্কহীন নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কঠোর অবস্থানে থাকবে। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন সম্পন্ন করাই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য। তিনি বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল দেশের ইতিহাসে অন্যতম সংঘাত ও রক্তপাতহীন নির্বাচন। সেই মান এই উপনির্বাচনেও ধরে রাখতে হবে। আগের নির্বাচনের মতো এবারও ছয়টি টিম কাজ করছে। সব ভোটার যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতেই এসব টিম কাজ করছে।
সানাউল্লাহ আরও বলেন, অপতথ্যের যুগে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অপতথ্য ছড়িয়ে যেন নির্বাচনকে বিতর্কিত করা না হয়, এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।
অবৈধ ও হারানো অস্ত্র এখনো ভয়ের কারণ উল্লেখ করে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, সব হারানো অস্ত্র এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এসব অস্ত্র যেন নির্বাচনের দিন ভীতির কারণ না হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তা জোরদারে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অস্ত্রসহ পাঁচজন পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ছয়জন করা হবে। পাশাপাশি অস্ত্রসহ ৩ জন আনসার সদস্য এবং অস্ত্র ছাড়া ১০ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।
বগুড়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম এবং সংশ্লিষ্ট সেলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
