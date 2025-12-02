চবিতে আবারও ভুয়া শিক্ষার্থী আটক

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সীমান্ত ভৌমিক (১৯) নামের এক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। তিনি ২০২৪ সাল থেকে নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁকে আটক করে প্রক্টরিয়াল বডির কাছে হাজির করেন।
এর আগে গত বুধবার মিনহাজ ইসলাম রিফাত নামে আরেক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।
জানা গেছে, সীমান্ত ভৌমিকের বাড়ি খুলনা সদরে। তিনি ২০২৪ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করছেন। দক্ষিণ ক্যাম্পাসের আর কে টাওয়ারের পাশে ভাড়া বাসায় থাকেন। কয়েক দিন ধরে সন্দেহজনক আচরণের কারণে তাঁকে নজরদারিতে রাখেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। পরে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নন।
জানতে চাইলে দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত হোসেন সিয়াম বলেন, ‘গত বছর রেলক্রসিং এলাকায় সীমান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসে পাশাপাশি ভাড়া বাসায় থাকার সুবাদে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার নিত এবং দোকানগুলোতে বাকি করত।
‘প্রায় সব দোকানের মালিক তার কাছে টাকা পাবে। সন্দেহজনক আচরণের কারণে আজ আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে মেরিন সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী পরিচয় দিলেও বিভাগে কেউ তাকে চেনে না। তাই আমরা তাকে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসি।’
অভিযুক্ত সীমান্ত ভৌমিক বলেন, ‘আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করার। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাও দিয়েছি তবে চান্স পাইনি। আমার মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই জানে আমি চবিতে পড়াশোনা করি।’ তাঁর ভাষ্যমতে, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়টাতে সে বিভিন্ন দোকানদার ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোট ১৮ হাজার ৬০০ টাকা ধার নিয়েছে।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা এখন অনেক সচেতন। তাদের উদ্যোগেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থী সেজে ঘুরে বেড়ানো সীমান্তকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জেনেছি, সে বহুজনের সঙ্গে লেনদেনে জড়িত। তাকে নিরাপত্তা দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির চাল কালোবাজারে পাচারের সময় আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কামারখন্দ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও ট্যাগ কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগ সড়কের একটি মন্দিরের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন জানান, ভিডব্লিউবির চাল সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণের পর ব্যাপারী শান্তা ও রাজ্জাক সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে চাল কিনে কালোবাজারে পাচার করছিলেন। এ সময় ট্যাগ কর্মকর্তা টের পেয়ে চালবোঝাই ভ্যানের পিছু নেন। ভ্যানটি একটি মন্দিরের কাছে পৌঁছালে চালের ব্যাপারী নজরুল ও শান্তার কাছ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে ৮-১০ বস্তা চালবোঝাই ভ্যানটি ছেড়ে দেন ট্যাগ কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক।
তবে টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন আব্দুর রাজ্জাক। তিনি দাবি করেন, ‘শক্ত হাতে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। কেউ যাতে পরিষদ এরিয়ার ভেতরে চাল ক্রয় করতে না পারে, সেটি আমি শক্তভাবে দেখছি। আর আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে, সেগুলো শতভাগ মিথ্যা।’
এ ব্যাপারে উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা সেলিনা পারভীন জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিপাশা হোসাইন জানান, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার প্রমাণ মিললে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাবি প্রতিনিধি
১৭তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের (বিজেএস) প্রকাশিত গেজেট থেকে বাদ পড়া ১৩ জন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ দাবিতে মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে তাঁরা বাদ পড়া প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ, পাশাপাশি বিজেএস পরীক্ষায় প্রাক্-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান।
এ সময় আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নেশাত তাসনিম মৃদুলা বলেন, আইন বিভাগ সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এসেছে। জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ্যতম প্রার্থীদের বাছাই করে গেজেটভুক্ত করার যে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া রয়েছে, তা এ বছর ভঙ্গ হয়েছে। কারণ, সুপারিশপ্রাপ্ত ১৩ জন যোগ্য প্রার্থীকে অযৌক্তিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।
নেশাত তাসনিম মৃদুলা আরও বলেন, ‘যে সময়ে বাংলাদেশ অপসংস্কৃতি, অপরাধনীতি, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সময়ে এমন বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই এই ১৩ জনকে দ্রুত গেজেটভুক্ত করা হোক।’
একই বর্ষের শিক্ষার্থী মাহাদী হাসান বলেন, ‘১৭তম বিজেএসের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তিন ধাপ—প্রিলিমিনারি, রিটেন ও ভাইভা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ১৩ জন ভাইবোনকে গেজেটভুক্ত করা হয়নি। এটি সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি চাকরিতে সম-অধিকার নীতির পরিপন্থী।’
মাহাদী হাসান আরও বলেন, ‘বর্তমানে যে প্রহসনমূলক আচরণ দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের আগের ফ্যাসিস্ট আমলের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। ২০২৪ সালের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বৈষম্য দূর করা ও মেধার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। দুই হাজারের বেশি শহীদের আত্মদান সত্ত্বেও এমন বৈষম্যের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত দুঃখজনক।’
মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, বাদ পড়া ১৩ জন হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তানসেনা হোসেন মনীষা, অনিক আহমেদ, মাহমুদুল হোসেন মুন্না ও গগন পাল; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশাত মনি, নাহিম হাসান, রেজাউল ইসলাম ও সাজ্জাদুল হক; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইমন সৈয়দ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুন হোসেন; গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদিকুর রহমান; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুব্রত পোদ্দার এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হুমায়রা মেহনাজ। আরেকজন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা না হওয়ায় তাঁর পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়নি।
বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনা জেলাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ায় বরগুনা জেলার আওতাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন শাখার কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শিগগিরই নতুন করে বরগুনা জেলার সংশ্লিষ্ট সব ইউনিটের কমিটি পুনর্গঠন করে ঘোষণা দেওয়া হবে।
বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে সব কমিটি বিলুপ্তির খবরে বরগুনা জেলায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ এটিকে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে অনেকেই হঠাৎ করে বিলুপ্তির সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
জেলা বিএনপির একাধিক নেতা জানান, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি দীর্ঘদিন ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ থাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছিল। নতুন করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে দলকে আরও সক্রিয় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিএনপির এ সিদ্ধান্ত সংগঠনকে আরও বেগবান করবে।
বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত করা সাংগঠনিক একটা প্রক্রিয়া। নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময়ে যেহেতু কমিটিগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে, তাই হয় নির্বাচনের আগে কিংবা পরে সুবিধাজনক সময়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। আফজাল হোসেন নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে সোমবার বাগমারা থানার আমলি আদালতে মামলাটি করেছেন, যিনি সেনাবাহিনীর একজন (অব.) ল্যান্স করপোরাল। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা মাস্তান ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির ব্যক্তি। পটপরিবর্তনের পর থেকে স্থানীয় নেতা ডি এম জিয়ার পরিচয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। এ মামলার বাদী আফজাল হোসেন বর্তমানে পাইকারি খড়ের ব্যবসা করেন বলে আরজিতে বলা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন বাগমারা গ্রামের আসাদুল ইসলাম (৪৮), রুহুল আমিন সনি (৪০), লাল মোহাম্মদ লাল্টু (৩২), রানা আহমেদ (৩০), সাব্বির আহমেদ (২৫), সেলিম হোসেন (৩৫) ও মেহেদী হাসান রকি (২৫)।
মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, আসামিরা বিভিন্ন সময় আফজাল হোসেনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে চাঁদা দাবি করতেন। গত ২৬ নভেম্বর দুপুরে তাঁরা বাদীর খড়ের আড়তে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান। তারপর আফজালকে বলেন, এখানে ব্যবসা করতে হলে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দিতে হবে। আফজাল চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রুহুল আমিন সনি চাকু বের করে আফজালকে তাড়া করেন। এ সময় অন্য আসামিরা বাদীকে ঘিরে ধরেন এবং এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। লাল্টু তাঁর হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে বাদীকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। অন্যরাও মারধর করে তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যান।
যাওয়ার সময় আসামিরা বলে যান, ৫ লাখ টাকা না দিলে এবার এসে জানে মেরে ফেলা হবে। তাঁরা চলে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকজন আফজালকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে তিনি থানায় মামলা করতে যান। তবে পুলিশ তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। তাঁকে আদালতে মামলা করতে পুলিশ পরামর্শ দিয়েছে বলেও আরজিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বাদীর আইনজীবী শারমিন কানিজ বলেন, ‘আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। এরপর মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বাগমারা থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন।’
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আফজাল হোসেন কোর্টে মামলা করেছেন বলে শুনেছি। তবে আদালতের আদেশের কপি পাইনি। আদালতের আদেশের কপি পেলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
