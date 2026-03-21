মিরসরাইয়ে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, ব্যবসায়ী নিহত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঈদের দিন প্রাইভেট কারে বাড়ি ফেরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) ভোরে দিকে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নয়দুয়ারিয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যবসায়ীর নাম এনামুল হক আইয়ুব (৪০)। তিনি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাঘ গ্রাম এলাকার শামসুল হকের ছেলে। আইয়ুব অর্ণব করপোরেশনসহ একাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ব্যক্তিগত গাড়িতে চট্টগ্রাম শহর থেকে কুমিল্লার স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে যাচ্ছিলেন এনামুল হক আইয়ুব। পথিমধ্যে প্রাইভেট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনার স্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির রাব্বানী জানান, মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।
