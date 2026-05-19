চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের অভিযানে বিপুল জ্বালানি ও ভোজ্যতেল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় পৃথক অভিযানে সাড়ে ১৪ হাজার লিটার জ্বালানি ও ৫ হাজার লিটার ভোজ্যতেল জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।

গতকাল সোমবার (১৮ মে) দিবাগত রাতে নগরের পতেঙ্গা থানাধীন ভিআইপি রোড ও ইপিজেড থানাধীন আকমলআলী স্লুইচগেট-সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব তেল জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ডের তথ্যমতে, জব্দ করা জ্বালানির মধ্যে ৭ হাজার লিটার জেট ফুয়েল, ৬ হাজার লিটার ডিজেল, ১ হাজার ৫০০ লিটার অকটেন এবং ৫ হাজার লিটার ভোজ্যতেল (সয়াবিন) রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাব্বির আলম সুজন জানান, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন ভিআইপি রোডসংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে বিক্রয়ের উদ্দেশে মজুত করা তেলের একটি গোপন আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ২৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের সাড়ে ১৪ হাজার লিটার জেট ফুয়েল, ডিজেল, অকটেনসহ একটি তেলবাহী ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

পৃথক অভিযানে ইপিজেড থানাধীন আকমলআলী স্লুইচগেট-সংলগ্ন ঘাট এলাকায় আনুমানিক ৯ লাখ টাকা মূল্যের ৫ হাজার লিটার ভোজ্যতেল জব্দ করা হয়। এসব ভোজ্যতেল জাহাজ থেকে অবৈধভাবে খালাস করে বাজারজাতকরণের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তবে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা আগেই পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানান এই কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

