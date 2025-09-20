Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

আটকে আছে ভূমি অধিগ্রহণের টাকা, দিনমজুর দেলোয়ারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সরকারি একটি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিল চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদের কুলগাঁও এলাকার দিনমজুর মো. দেলোয়ার হোসেনের (৬৫)। ক্ষতিপূরণের ওই টাকা পেতে তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বছর কাটিয়েছেন ডিসি অফিস, ভূমি অফিস আর আদালতের বারান্দায় ঘুরে ঘুরেই। তাও ওই টাকা পাননি। ওই আক্ষেপের মধ্যেই আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান দেলোয়ার।

দেলোয়ারের পরিবারের দাবি, বিনা চিকিৎসা, মিথ্যা মামলাসহ নানা হয়রানির চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি সকালে স্ট্রোক করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকেরা তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি’ (উচ্চ রক্তচাপজনিত জরুরি অবস্থা) এবং মৃত্যুর ধরন ‘ডিজেইজ’ উল্লেখ করেছেন।

পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন কিডনি ও ডায়াবেটিসে ভুগলেও আর্থিক সংকটে চিকিৎসা করাতে পারেননি দেলোয়ার।

চট্টগ্রামে কাউন্সিলরের কারসাজি: অধিগ্রহণের টাকা আত্মসাতে একাধিক ওয়ারিশ সনদচট্টগ্রামে কাউন্সিলরের কারসাজি: অধিগ্রহণের টাকা আত্মসাতে একাধিক ওয়ারিশ সনদ

চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকায় কুলগাঁও মৌজায় দেলোয়ারের বাবার (মৃত মোহাম্মদ হোসেন) নামে থাকা ৭ শতক জমি অধিগ্রহণ করে সরকার, যার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ হয় ২ কোটি টাকা। অথচ স্থানীয় আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সাবেক কাউন্সিলর সাহেদ ইকবাল বাবুর নেতৃত্বাধীন একটি চক্র একই জমি নিজেদের দাবি করে জাল ওয়ারিশ সনদ তৈরি, যেখানে আসল ওয়ারিশের স্থানে দেখানো হয় ভিন্ন ৯ জনকে।

পরে এই ভুয়া ওয়ারিশ সনদ ব্যবহার করে হাটহাজারী ভূমি অফিসে নামজারি ও খতিয়ান তৈরি করা হয়। সেই খতিয়ান থেকে জমিটি জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রি করে দেওয়া হয় মো. হানিফ নামের চক্রটির আরেক সদস্যের কাছে। যিনি পরে ভূমি অধিগ্রহণ অফিসে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ ঘটনায় দেলোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম আদালতে মামলা করেন। এতে আসামি করা হয় কাউন্সিলরসহ একাধিক ব্যক্তিকে। তদন্তে সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং সিআইডির প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়।

বিষয়:

মৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসরকারিপ্রকল্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

উচ্চদক্ষ কর্মীদের ভিসা ফি ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার করলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ: গোল্ড ও প্লাটিনাম কার্ড ভিসার ঘোষণা ট্রাম্পের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবি করে গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবি করে গ্রেপ্তার

রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা

টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা