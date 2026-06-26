Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

রাউজানে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ২ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রামরাউজান প্রতিনিধি
রাউজানে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ২ জনের মৃত্যু
এই সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুজনের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজানে নির্মাণাধীন একটি সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়া এক রাজমিস্ত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সম্পর্কে শালা-দুলাভাই। এ ঘটনায় ওই রাজমিস্ত্রী আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিকুটি পাড়া এলাকায় মৃত কার্তিক দাসের নির্মাণাধীন বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কচুখাইন গ্রামের মৃত নিমাই দাশের ছেলে প্রদীপ দাশ (৩৮) এবং বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখীল ইউনিয়নের মৃত বিশ্বেশ্বর দাশের ছেলে সমীরণ দাশ (২৮)। আহত রাজমিস্ত্রী শাহ আলমকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতের পরিবার জানায়, আজ শুক্রবার দুপুরে সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নামেন রাজমিস্ত্রী শাহ আলম। একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে উদ্ধারে প্রদীপ দাস ট্যাংকে নামেন। তিনি শাহ আলমকে ওপরে তুলতে সক্ষম হলেও নিজেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করতে সমীরণ দাস ট্যাংকে নামলে তিনিও আর ওপরে উঠতে পারেননি। পরে খবর পেয়ে রাউজান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তিনজনকে উদ্ধার করেন।

রাউজানের নোয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনিসুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে পথেরহাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রদীপ দাস ও সমীরণ দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

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