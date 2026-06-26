রংপুরের পীরগঞ্জে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাকে কেন্দ্র করে বাগ্বিতণ্ডার ঘটনায় অসুস্থ হয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম জাহাঙ্গীর আলম আসাদুল (৫০)। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের বড় আলমপুর (ষোলঘরিয়া) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
জাহাঙ্গীর আলম আসাদুল ওই গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পরও পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যান সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেন। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসের লোকজনের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয় জাহাঙ্গীর আলমের। একপর্যায়ে জাহাঙ্গীর আলম অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিল পরিশোধের পরও বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সরকারি ছুটির দিনে সংযোগ বিচ্ছিন্নের প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
এ বিষয়ে রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর পীরগঞ্জ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) রবিউল আলম বলেন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।
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