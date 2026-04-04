মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে আসা ৩৪ হাজার টন ডিজেল খালাস শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়া থেকে ৩৪ হাজার টন ডিজেল নিয়ে গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছায় জাহাজ Shan Gang Fa Xian। জাহাজটি থেকে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে আজ শনিবার সকালে ডিজেল খালাস শুরু হয়েছে।

কিছু তেল খালাস করার পর আগামীকাল রোববার দুপুর নাগাদ জাহাজটিকে পতেঙ্গা ডলফিন জেটিতে বার্থ করে বাকি তেল খালাস করা হবে বলে জানিয়েছে জাহাজটির লোকাল এজেন্ট প্রাইড শিপিং।

প্রাইড শিপিং এজেন্টের স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম শনিবার দুপুরে বলেন, জাহাজটি রাত ১০টার দিকে কুতুবদিয়ায় এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে পাইলটিং করে ১১টা ৪৮ মিনিটের দিকে বহির্নোঙরে নিয়ে আসা হয়। ড্রাফট বেশি থাকায় জাহাজটি সরাসরি জেটিতে বার্থিং করা সম্ভব নয়। কিছু জ্বালানি খালাস করে ড্রাফট কমিয়ে এটিকে জেটিতে আনা হবে।

নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আজ (শনিবার) সকাল ৯টায় প্রথম লাইটার জাহাজে খালাস শুরু হয়েছে। আরও একটি লাইটার জাহাজে খালাস করা হবে। আগামীকাল রোববার সকাল ৯টায় পাইলট বুকিং দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, দুপুর ১২টা নাগাদ জাহাজটিকে ডলফিন জেটিতে বার্থ করানো যাবে।’

নজরুল ইসলাম আরও বলেন, পণ্য খালাস করতে দুই দিন লাগবে। ৭ এপ্রিল দুপুর ১২টার দিকে জাহাজটি বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

