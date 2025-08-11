এক দেশে দুই আইন চলবে না: রফিকুল ইসলাম মাদানী

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেছেন, এক দেশে দুই আইন চলবে না। ৬১ জেলার আইনে ৬৪ জেলা চলতে হবে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির আড়ালে বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম ও খুন আর বরদাশত করা হবে না।
তিনি বলেন, ‘মুসলিম জাতিকে জিম্মি করে শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এসব অপরাজনীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ইমাম, ওলামা ও মশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আবেদন—আপনারা সশস্ত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করুন।’
গতকাল রোববার বিকেলে মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে আল-আমানাহ সংস্থার আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন রফিকুল ইসলাম মাদানী।
সংস্থার সভাপতি হাফেজ শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য দেন মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী, ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. মহিউদ্দীন কিশোর, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, কারি ওসমান গনি, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ, মুফতি রবিউল ইসলাম শামীম, মহিউদ্দিন বিন সুরুজ প্রমুখ।
শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেছেন, এক দেশে দুই আইন চলবে না। ৬১ জেলার আইনে ৬৪ জেলা চলতে হবে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির আড়ালে বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম ও খুন আর বরদাশত করা হবে না।
তিনি বলেন, ‘মুসলিম জাতিকে জিম্মি করে শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এসব অপরাজনীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ইমাম, ওলামা ও মশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আবেদন—আপনারা সশস্ত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করুন।’
গতকাল রোববার বিকেলে মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে আল-আমানাহ সংস্থার আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন রফিকুল ইসলাম মাদানী।
সংস্থার সভাপতি হাফেজ শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য দেন মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী, ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. মহিউদ্দীন কিশোর, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, কারি ওসমান গনি, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ, মুফতি রবিউল ইসলাম শামীম, মহিউদ্দিন বিন সুরুজ প্রমুখ।
তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলনকারী যে সমস্ত দল আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরও বলব, ছাত্রদেরও বলব—আসুন আমরা জনগণের কাছে যাই। জনগণ কখনো ভুল করে না। ’৬২, ’৬৯, ’৭০, ’৭৫, ’৯০ এবং ’২৪ সালেও ভুল করেনি। কাজেই জনগণের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। আমরা জনগণের ওপর আস্থা রেখেই নির্বাচনে যেতে চাই। আপনারাও আসেন।’২ মিনিট আগে
৬০১ কোটি টাকার প্রকল্প। ১০ ভবনে নির্মিত হয়েছে ৭৩৬ আবাসিক ফ্ল্যাট। সময় পাঁচ বছরও গড়ায়নি, এরই মধ্যে ফ্ল্যাটগুলোতে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কারণ, ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে এসব ফ্ল্যাট। কোনো ভবনে ফাটল ধরেছে, টোকা দিলেই খসে পড়ছে প্লাস্টার। কোথাও আবার বৃষ্টি হলেই ছাদ৫ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার ঘটনা নিয়ে আরও দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভিডিও নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ফলে পুলিশ শুরু থেকে ঘটনার পেছনে ‘হানি ট্র্যাপে’র যে কথা বলছে, তার বাইরে আরও কারণ৫ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শাজাহানপুর থানা-পুলিশ ১ আগস্ট দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে টেঙ্গামাগুর এলাকা থেকে রনি আহমেদ নামের এক যুবককে আটক করে। পরদিন তাঁকে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, টহল পুলিশ দেখে ওই যুবক পালানোর সময় তাঁকে আটক করা হয়।৬ ঘণ্টা আগে