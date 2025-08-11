Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

এক দেশে দুই আইন চলবে না: রফিকুল ইসলাম মাদানী

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে বক্তব্য দেন রফিকুল ইসলাম মাদানী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে বক্তব্য দেন রফিকুল ইসলাম মাদানী। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেছেন, এক দেশে দুই আইন চলবে না। ৬১ জেলার আইনে ৬৪ জেলা চলতে হবে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির আড়ালে বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম ও খুন আর বরদাশত করা হবে না।

তিনি বলেন, ‘মুসলিম জাতিকে জিম্মি করে শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এসব অপরাজনীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ইমাম, ওলামা ও মশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আবেদন—আপনারা সশস্ত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করুন।’

গতকাল রোববার বিকেলে মানিকছড়ি উপজেলার অডিটরিয়ামে আল-আমানাহ সংস্থার আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন রফিকুল ইসলাম মাদানী।

সংস্থার সভাপতি হাফেজ শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য দেন মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী, ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. মহিউদ্দীন কিশোর, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, কারি ওসমান গনি, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ, মুফতি রবিউল ইসলাম শামীম, মহিউদ্দিন বিন সুরুজ প্রমুখ।

বিষয়:

খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগমানিকছড়িজেলার খবর
