চট্টগ্রামে দিনদুপুরে অপহরণের চেষ্টা, গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালায় সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানাধীন বাদুরতলা এলাকায় দিনদুপুরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক দোকান কর্মচারীকে অপহরণের চেষ্টা করেছে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়দের বাধা ও ধাওয়ায় সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ভুক্তভোগী কর্মচারীর দোকানমালিক মো. আমজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুই যুবক এসে আমার কর্মচারীকে জোর করে গাড়িতে উঠতে বলেন। আমি বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র বের করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। স্থানীয়রা জড়ো হয়ে ধাওয়া করলে তাঁরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।’
আমজাদ জানান, কর্মচারী বিজয়ের কাছ থেকে জানা গেছে, অপহরণকারীদের মধ্যে একজনের নাম মুন্না এবং তাঁর বাসা বহদ্দারহাট এলাকায়।
ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজে অপহরণের চেষ্টার আংশিক দৃশ্য ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা যায়, বেলা ১টা ৬ মিনিটে লাল শার্ট পরিহিত এক যুবক সড়কের এক পাশে লক্ষ্য করে ৪-৫টি গুলি ছোড়েন। এরপর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে ওই যুবক মোটরসাইকেলটি রেখেই আরও কয়েকটি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একজন পরিদর্শক (তদন্ত) ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।’
সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।
চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানাধীন বাদুরতলা এলাকায় দিনদুপুরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক দোকান কর্মচারীকে অপহরণের চেষ্টা করেছে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়দের বাধা ও ধাওয়ায় সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ভুক্তভোগী কর্মচারীর দোকানমালিক মো. আমজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুই যুবক এসে আমার কর্মচারীকে জোর করে গাড়িতে উঠতে বলেন। আমি বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র বের করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। স্থানীয়রা জড়ো হয়ে ধাওয়া করলে তাঁরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।’
আমজাদ জানান, কর্মচারী বিজয়ের কাছ থেকে জানা গেছে, অপহরণকারীদের মধ্যে একজনের নাম মুন্না এবং তাঁর বাসা বহদ্দারহাট এলাকায়।
ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজে অপহরণের চেষ্টার আংশিক দৃশ্য ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা যায়, বেলা ১টা ৬ মিনিটে লাল শার্ট পরিহিত এক যুবক সড়কের এক পাশে লক্ষ্য করে ৪-৫টি গুলি ছোড়েন। এরপর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে ওই যুবক মোটরসাইকেলটি রেখেই আরও কয়েকটি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একজন পরিদর্শক (তদন্ত) ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।’
সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।
শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া (৬৫) নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে শহরের সাতানীপাড়া এলাকার হরিজন পল্লীর পেছনের একটি ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোতালেব পার্শ্ববর্তী গোপালবাড়ী এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।১৩ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপহরণ চক্রের মূল হোতা নুরুল ইসলাম মুন্নাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৫। তিনি হত্যা, মাদক, অপহরণ, অস্ত্রসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে টেকনাফ সদর নতুন পল্লানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৬ মিনিট আগে
দেড় মাস আগে তাইযুদ্দিন আকন নামের এক ভূমি ব্যবসায়ী ওই মাঠটির পার্শ্ববর্তী ফসলি জমি ভরাটের জন্য খননযন্ত্র (ড্রেজার) দিয়ে বালু তোলেন। এ সময় পানি ফেলা হয় স্কুলের মাঠে। সেই পানিতেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া নামের এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।১৯ মিনিট আগে