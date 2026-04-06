Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে কোস্ট গার্ডের অভিযান, অবৈধভাবে বালু তোলায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সীতাকুণ্ডে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় কোস্ট গার্ড অভিযান পরিচালনা করে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় পাঁচটি ড্রেজারসহ পাঁচজনকে আটক করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মালিকপক্ষকে জরিমানা করা হয়।

আজ সোমবার কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সীতাকুণ্ড থানার কুমিরা ও বাঁশবাড়িয়া সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে কোস্ট গার্ডের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও নৌ পুলিশ অংশ নেয়।

অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় পাঁচটি ড্রেজারসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আসামিদের মুচলেকা নিয়ে ড্রেজারসহ ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, বালু উত্তোলনের কারণে ফসলি জমি ও আবাসস্থল হুমকির মুখে পড়ছে। এ ধরনের কার্যক্রম রোধে ভবিষ্যতেও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চট্টগ্রাম জেলা, বিজ্ঞপ্তি, সীতাকুণ্ড, অভিযান, চট্টগ্রাম বিভাগ, কোস্টগার্ড, জরিমানা, ভ্রাম্যমাণ আদালত, অবৈধ ব্যবসা
