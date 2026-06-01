রাণীনগরে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে ছিনতাই, আহত ২

নওগাঁর রাণীনগরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই যুবকের চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এক যুবক গুরুতর আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। গতকাল রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে আবাদপুকুর–রাণীনগর আঞ্চলিক মহাসড়কের খলিশাকুড়ি মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন উপজেলার খাগড়া গ্রামের সিরাজুল মণ্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক মণ্ডল (৪০) এবং একই গ্রামের শাহাদাত হোসেনের ছেলে সাহাবুল হোসেন (৩২)।
সাহাবুল হোসেন জানান, তাঁরা রোববার রাতে মোটরসাইকেলে উপজেলার কালীগ্রাম ইউনিয়নের রাতোয়াল গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যান। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে খলিশাকুড়ি মোড় এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়।
তিনি বলেন, হামলাকারীরা প্রথমে তাঁদের চোখে-মুখে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয় এবং প্রায় ১১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর মোটরসাইকেলের চাবি নেওয়ার চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে আব্দুল খালেক মণ্ডলের পেটে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করা হয়। তাকে বাঁচাতে গেলে তিনিও আহত হন।
তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আব্দুল খালেককে নওগাঁ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে আজ সোমবার সকালে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হামলাকারীরা তিনটি মোটরসাইকেলে ৬–৭ জন ছিল। তবে এটি ছিনতাই না পূর্বশত্রুতার জেরে হামলা—তা এখনো নিশ্চিত নয়।
রাণীনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই জুলফিকার জানান, আহতরা চিকিৎসাধীন থাকায় এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
