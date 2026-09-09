Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বাবার ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২০
বাবার ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু
নিহত শিশু ত্বহা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার ভূজপুরে বাবার ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে ত্বহা (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব ফটিকছড়ির পুরাতন স্লুইসগেট এলাকার চেঙ্গরবিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ত্বহা ভূজপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপুর টিলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা কোরবান আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কোরবান আলী ট্রাক্টর নিয়ে ফটিকছড়ি বিলের স্লুইসগেটসংলগ্ন এলাকায় জমি চাষ করছিলেন। ত্বহা বাবার সঙ্গে ট্রাক্টরে বসে ছিল। বাবার অগোচরে ত্বহা পড়ে গিয়ে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য এস এম মুসলিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘বাবার সঙ্গে শিশুটি জমি চাষ দেখতে গিয়েছিল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে ট্রাক্টরের চাপায় শিশুটির মৃত্যু হয়।’

ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, ঘটনার পর শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরতহাল শেষে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

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