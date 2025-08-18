Ajker Patrika
নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালের নিচে মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে শাহীন আক্তার নামের ৮ম শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার বাংগাখাঁ ইউনিয়নের আমান উল্যাহপুরে এই ঘটনা ঘটে।

শাহীন আক্তার ওই এলাকার ব্যবসায়ী শাহজাহানের মেয়ে।

পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, রোববার সকালে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে ঘর থেকে বের হয় শাহীন আক্তার। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালে নিজ ঘরের পাশে চাচা ওসমান গনির নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কখন সেই দেয়ালে চাপা পড়ে রয়েছে, সেটা নিশ্চিত করা যায়নি।

নিহতের বাবা শাহজাহান বলেন, ‘রোববার সকালে মায়ের স্বর্ণ হারিয়ে ফেলছিল শাহীন আক্তার। এতে শাহীন আক্তারকে বকাবকি করলে সে অভিমান করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এরপর সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওসমানের নির্মাণাধীন ভবনে দেখা হয়নি। সকালে ঘরের দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকা অবস্থায় শাহীনকে দেখতে পাই।’  

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দেয়ালচাপা পড়ে মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

