১৭ ঘণ্টা পর সিইপিজেডের কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) এলাকায় কারখানার ভয়াবহ আগুন ১৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে পুরোপুরি আগুন নিভতে আরও কিছু সময় লাগবে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ৭টায় এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানায় বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনো ঘটনাস্থলে রয়েছেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে দক্ষিণ হালিশহরের ৯ তলা ভবনটিতে আগুন লাগে। সেটি ধীরে ধীরে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট কাজ করছে। পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয়। পরে আরও চারটি ইউনিট যোগ দেয় বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপপরিচালক জসীম উদ্দীন বলেন, ‘ভবনে দুটি কারখানা ছিল। একটি তোয়ালে তৈরির কারখানা। অপরটিতে মেডিকেলের পোশাকসহ ইকুইপমেন্ট তৈরি করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, কারখানায় কেমিক্যাল থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহত কিংবা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়নি।’
অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আলী ফখরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো ভবনের সব কটি ফ্লোর তাঁদের। ওপরের দিকের ফ্লোরে লাগা আগুন নিচের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে।
