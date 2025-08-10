Ajker Patrika
বহুগুণে আইনশৃঙ্খলা ভালো, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করতে পারব: ধর্ম উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহুগুণে ভালো হয়েছে, অর্থনীতিও ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। আজ রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের পশ্চিম মেড্ডা জামিয়া দারুল আরকাম মাদ্রাসায় আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব নেয়, তখন থানা-পুলিশ ছিল না। ঢাকায় শিক্ষার্থীদের ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এক দিনে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তবে বহুগুণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো হয়েছে, অর্থনীতিও ভালো হয়েছে। আমরা আশা করি, একটি সুন্দর নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসে করতে পারব। এভাবে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি আছে, আমাদেরও আন্তরিকতার অভাব নেই।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, নতুন বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে আলেম-ওলামাদের অবদান সোনার অক্ষরে লেখার মতো। বাংলাদেশে যখনই বিপদ-দুর্যোগ এসেছে, আলেম-ওলামারা জনগণের সঙ্গে মাঠে-ময়দানে থেকেছেন এবং তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, আহত হয়েছেন।

ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবের সময়ও শত শত মাদ্রাসাছাত্র আহত হয়েছে, শাহাদাতবরণ করেছে। আগামী দিনেও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা, মাদ্রাসাছাত্র-শিক্ষক প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছেন।

এ সময় ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমান, জেলার জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি বোরহান উদ্দিন কাসেমী, সাধারণ সম্পাদক আলী আজম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

