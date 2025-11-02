Ajker Patrika
দুবাইফেরত ৩২ মামলার আসামি বিমান থেকে নেমেই গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সিলেট বিমানবন্দর থেকে ৩২ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট বিমানবন্দর থেকে ৩২ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুবাইফেরত মোহাম্মদ রুহুল আমিন (৫৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ। গতকাল শনিবার সিলেট বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার পটিয়া থানা-পুলিশের হেফাজতে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার রুহুল আমিন পটিয়া উপজেলার জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের পাইরোল গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নগরীর ফিশারিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত সুপার মোহাম্মদ রাসেল বলেন, গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে পটিয়া থানায় ২৭টি সিআর মামলা, একটি জিআর মামলা, চারটি সিআর সাজা ওয়ারেন্টসহ ৩২টি ওয়ারেন্ট মুলতবি রয়েছে।

এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কোতোয়ালি থানায় ১৯টি সিআর মামলা রয়েছে। একই থানায় আরও ছয়টি মামলার সাজা ওয়ারেন্ট মুলতবি রয়েছে

পুলিশ জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে অধিকাংশই চেক প্রতারণার মামলা। মামলাগুলো বিচারাধীন অবস্থায় রুহুল আমিন পাঁচ বছর আগে দুবাইয়ে পালিয়ে যান। সেখানে থাকাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ১০টি মামলায় সাজা হয়। আদালত সাজা পরোয়ানা জারির পাশাপাশি তাঁর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন। দীর্ঘদিন দুবাইয়ে থাকার পর দেশে ফেরেন ওই ব্যবসায়ী।

এ সময় গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি দুবাই থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে না এসে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে দেশে ফিরছিলেন।

দুবাইবিমানবন্দরআসামিগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগসিলেটজেলার খবর
রাউজানে যুবদল কর্মীকে হত্যায় তাঁর সহযোগী গ্রেপ্তার

রাউজান প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম 
গ্রেপ্তার মো. রাজু। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার মো. রাজু। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজানে যুবদল কর্মী আলমগীর ওরফে আলম হত্যার ঘটনায় মো. রাজু (২৮) নামের আরও এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার রাজু আলমের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার যুবক রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রহমতপাড়ার মৃত নুর নবীর ছেলে।

রাউজান থানা-পুলিশ জানায়, আলমকে গুলি করার সময় তাঁর পেছনে একটি মোটরসাইকেলে ছিলেন রাজু। আলম হত্যা মামলার এজাহারে রাজুর নাম নেই।

তবে ঘটনার তদন্তে হত্যাকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায়।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, আলম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আলমকে গুলি করার জন্য সন্ত্রাসীরা কবরস্থানে লুকিয়ে ছিলেন, তখন আলমের পেছনে একটি মোটরসাইকেলে ছিলেন রাজু। তিনি আলমগীরের সহযোগী হিসেবে পরিচিত। হত্যাকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে আলম হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক নেতা রাসেল খান (৪৩) এবং মো. হৃদয় (২৩) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৫ অক্টোবর বিকেলে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চারাবটতল বাজারসংলগ্ন রশিদরপাড়া সড়কের কায়কোবাদ জামে মসজিদের সামনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হন যুবদল কর্মী আলম। ঘটনার দিন পাশের গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন আলম। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান পেছনে একটি অটোরিকশায় ছিলেন। কবরস্থানের ঝোপের মাঝে লুকিয়ে ছিলেন সন্ত্রাসীরা। আলম সেখানে আসতেই গুলি করে হত্যা নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় আলমের আত্মীয় মুহাম্মদ রিয়াদও (২৫) গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় আলমের বাবা আবদুস সাত্তার বাদী হয়ে ২১ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা আরও ছয় থেকে সাতজনকে আসামি করে রাউজান থানায় মামলা করেন।

গ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলরাউজানকর্মী
ক্লাসে ছাত্রীদের পেটানোর অভিযোগ, শিক্ষককে অব্যাহতি

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ক্লাসে ছাত্রীদের পেটানোর অভিযোগ, শিক্ষককে অব্যাহতি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল চলাকালে ক্লাসে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে পেটান শিক্ষক স্মরণ তালুকদার।

পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে এক ছাত্রী অচেতন হয়ে গেলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়।

বিদ্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলায় নবম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে শিক্ষক স্মরণ তালুকদার তিন ছাত্রীকে পেটান। এতে তারা আহত হয়। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক দ্রুত বিদ্যালয়ে গিয়ে আহত ছাত্রীদের মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের কোনো অভিযোগ নেই। তারপরও শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে খণ্ডকালীন শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত শিক্ষক স্মরণ তালুকদারের মোবাইল ফোনে কল করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ওই শিক্ষকের কাছে লিখিত বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা এসি ল্যান্ড এম এ কাদের বলেন, ‘উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেনকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শিক্ষকমোহনগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
২ শিশুকে হত্যা করে বালুচাপা: বিএনপির নেতা কারাগারে

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
আব্দুর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ।

শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে আদালত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার আব্দুর রশিদ উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং একই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

বালুর গর্তে মিলল নিখোঁজ ২ শিশুর লাশ—গলায় রশি, বুকের হাড় ভাঙাবালুর গর্তে মিলল নিখোঁজ ২ শিশুর লাশ—গলায় রশি, বুকের হাড় ভাঙা

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৫ আগস্ট সকালে গঙ্গাচড়া উপজেলার ঘাঘট নদীর তীরের বালুমহালে পাথর কুড়াতে যায় শিশু আব্দুর রহমান (৮) ও মারুফ (৬। সেখানে তাদের হত্যা করে বালুর নিচে লাশ গুমের চেষ্টা করা হয়।

দুই শিশু সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আজাহারুল ইসলামের বালু উত্তোলনস্থলের নিচ থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

পরে ৭ আগস্ট নিহত শিশুদের বাবা আব্দুর রশিদ ও জাকেরুল ইসলাম গঙ্গাচড়া মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। ওই মামলার প্রধান আসামি আজাহারুল ইসলামকে গত শুক্রবার র‍্যাব একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে।

বিএনপিহত্যাগঙ্গাচড়াকারাগারজেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে ঢুকে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলল বিএসএফ, স্থানীয়দের প্রতিবাদ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের অনুপ্রবেশ। ছবি: সংগৃহীত
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের অনুপ্রবেশ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়। আজ রোববার সকালে উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএসএফের চার সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলছে। এ সময় কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি বিএসএফ সদস্যদের কাছে গিয়ে ভিডিও ধারণ করতে থাকেন এবং বিএসএফ সদস্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘এটি বাংলাদেশের মাটি, আপনারা কেন সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে এসেছেন? কার নির্দেশে বাঁশের খুঁটি তুলছেন?’

স্থানীয়রা জানান, ঘটনাস্থল বাংলাদেশের অংশে অবস্থিত। ভারতের সীমানা নদীর অন্য পাশে, তাই বিএসএফের ঘটনাস্থলে প্রবেশের কোনো এখতিয়ার নেই। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা স্পিডবোটে ভারতের দিকে ফিরে যায়।

মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আব্দুশ শহীদ বলেন, ‘ফেসবুকে ভিডিওটি আমি দেখেছি। ঘটনাস্থল সুরমা নদীর তীরে। এক পাশে ভারত, অন্য পাশে জকিগঞ্জের রসুলপুর। স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে বিএসএফ সদস্যদের চলে যেতে দেখা গেছে। তবে কেউ আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানায়নি।’

জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের ১৯ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অংশে প্রবেশ করেছিল। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদে তারা ফিরে যায়। খবর পাওয়ার পর বিজিবি বিএসএফ কর্মকর্তাদের ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়ে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে।

সীমান্তবিএসএফসিলেট বিভাগজকিগঞ্জজেলার খবর
