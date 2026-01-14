Ajker Patrika

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আজ বুধবার চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বিজিবির ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৮ লাখ ৯৭ হাজার ১১৭ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা জানান। উপজেলার বাইতুল ইজ্জত এলাকায় অবস্থিত বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের (বিজিটিসিঅ্যান্ডসি) বীর উত্তম মজিবুর রহমান প্যারেড গ্রাউন্ডে ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে ৩৭ হাজার ৪৫৩ জন বিজিবির সদস্য ৬১টি উপজেলায় নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন; যা সামগ্রিক নির্বাচনী নিরাপত্তাব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও কার্যকর করবে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বিজিবি সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের যেকোনো ধরনের অনৈতিক, পক্ষপাতমূলক বা দায়িত্ববহির্ভূত আচরণ ও কর্মকাণ্ড, যা নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত বা বিঘ্নিত করতে পারে, তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে।’

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতাত্তোর এ পর্যন্ত বিজিবির প্রতিষ্ঠান ৭২টি রিক্রুট ব্যাচকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত প্রতি ব্যাচে বিজিটিসিঅ্যান্ডসিতে ৭০০ থেকে এক হাজারজনের নিয়োগের (রিক্রুট) মৌলিক প্রশিক্ষণ করার সক্ষমতা ছিল। এবারের ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচে ৩ হাজার ২৩ জন রিক্রুটের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; যার মধ্যে ৭৩ জন নারীও ছিলেন। একসঙ্গে তিন হাজারের অধিক নবীন সৈনিক গড়ে তোলায় বিজিটিসিঅ্যান্ডসি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনি, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী এবং বিজিটিসিঅ্যান্ডসির কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গাজী নাহিদুজ্জামান, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ আল জাহিদ প্রমুখ। কুচকাওয়াজ শেষে প্রধান অতিথি ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচের সর্ব বিষয়ে সেরা নবীন সৈনিক আল ইমরানসহ নবীন সৈনিকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

