আরাকান আর্মি ছেড়ে পালিয়ে এলেন বাংলাদেশি যুবক, অস্ত্রসহ বিজিবির কাছে আত্মসমর্পণ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
মিয়ানমারের রাখাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির এক বাংলাদেশি সদস্য পালিয়ে দেশে চলে এসেছেন। আজ সোমবার সকালে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।
পালিয়ে আসা আরাকান আর্মির সদস্যের নাম জীবন তঞ্চঙ্গ্যা (২১)। তিনি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার গর্জনবুনিয়া গ্রামের চিংমং তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে। তাঁর কাছ থেকে একটি একে ৪৭ রাইফেল, ৫২টি গুলি ও ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে।
৬৪ বিজিবির উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশঙ্কায় আরাকান আর্মি ছেড়ে ওই যুবক পালিয়ে এসেছেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন।
পালিয়ে আসা আরাকান আর্মির সদস্যের বরাতে বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, ৩০০ আরাকান আর্মির সদস্য বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে। তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যেকোনো সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারে। আটক আরাকান আর্মি সদস্যকে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান বিজিবির অধিনায়ক।
এদিকে গত রোববার রাতে সীমান্তের ওপারে তীব্র গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের বাসিন্দারা।
বিজিবি সূত্র জানিয়েছে, সীমান্তের ওপারে শূন্যরেখা থেকে ৩০০ থেকে ৩৫০ মিটার দূরে আরাকান আর্মির সঙ্গে অন্য কোনো বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠীর সংর্ঘষের ঘটনা ঘটতে পারে।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে দেশটির সরকারি বাহিনীর সংঘাত চলছে।
মিয়ানমারের রাখাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির এক বাংলাদেশি সদস্য পালিয়ে দেশে চলে এসেছেন। আজ সোমবার সকালে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।
পালিয়ে আসা আরাকান আর্মির সদস্যের নাম জীবন তঞ্চঙ্গ্যা (২১)। তিনি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার গর্জনবুনিয়া গ্রামের চিংমং তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে। তাঁর কাছ থেকে একটি একে ৪৭ রাইফেল, ৫২টি গুলি ও ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে।
৬৪ বিজিবির উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশঙ্কায় আরাকান আর্মি ছেড়ে ওই যুবক পালিয়ে এসেছেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন।
পালিয়ে আসা আরাকান আর্মির সদস্যের বরাতে বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, ৩০০ আরাকান আর্মির সদস্য বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে। তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যেকোনো সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারে। আটক আরাকান আর্মি সদস্যকে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান বিজিবির অধিনায়ক।
এদিকে গত রোববার রাতে সীমান্তের ওপারে তীব্র গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের বাসিন্দারা।
বিজিবি সূত্র জানিয়েছে, সীমান্তের ওপারে শূন্যরেখা থেকে ৩০০ থেকে ৩৫০ মিটার দূরে আরাকান আর্মির সঙ্গে অন্য কোনো বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠীর সংর্ঘষের ঘটনা ঘটতে পারে।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে দেশটির সরকারি বাহিনীর সংঘাত চলছে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাড়ে ৮৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও মুন্নু সিরামিকসের চেয়ারম্যান আফরোজা খান রিতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চারটি পৃথক মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) কমিশনের বৈঠকে মামলাগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।১৫ মিনিট আগে
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ১৫ কোটি টাকা খরচ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মডেল মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।২০ মিনিট আগে
কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিন ও মামলার কার্যক্রম বাতিল আবেদনের শুনানিতে আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বিচারপতি জাকির হোসেন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চে এ ঘটনা ঘটে। পরে আদালত এই বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ১৭ আগস্ট দিন...২৭ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে শাহ আলম (২০) এক তরুণ নিহত হওয়ার পর পুরো এলাকা ঘিরে অভিযান চালিয়েছে যৌথবাহিনী। এতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে দুপুরে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মোহাম্মদপুর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।২৯ মিনিট আগে