সাজিনাস হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু: সিআইডিকে মামলা তদন্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে ভুল চিকিৎসায় এক নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগে সাত চিকিৎসকসহ আটজনের বিরুদ্ধে করা মামলা সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করে ঘটনার বিষয়ে মতামত দিতে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এ আদেশ দেন।
আদালত আদেশে পরিদর্শক পদমর্যাদার নিচে নন, এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগটি তদন্ত করে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মতামত দিতে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়কে বলা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার নগরের বায়েজিদ থানাধীন কসমোপলিটন এলাকার বাসিন্দা ও মারা যাওয়া নবজাতকের মা আমাতুল মাকনুন বাদী হয়ে চট্টগ্রাম আদালতে মামলার আবেদন করেন।
মামলার আসামিরা হলেন ডা. আনোয়ার হোসেন, ডা. ফয়সাল আহমেদ, ডা. আদনান ওয়ালিদ, ডা. মো. মিনহাজুল হাসান, ডা. হাবিবুর রহমান, ডা. মো. ফজলে মারুফ, ডা. মো. তামিম সাফায়েত চৌধুরী ও সাজিনাস হসপিটাল লিমিটেডের পরিচালক হাসান মাহমুদ চৌধুরী।
বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শুভাশীষ শর্মা বলেন, নবজাতকের মৃত্যু হতে পারে জেনেও অদক্ষতা, চরম অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে চিকিৎসা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে অপরাধের দায় এড়াতে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট ও কেস সামারিতে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের অভিযোগও করা হয়েছে।
মামলার অভিযোগে বাদী উল্লেখ করেন, গত ২৫ মে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়ার কারণে শিশুটিকে সাজিনাস হাসপাতালের এনআইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কয়েক দিনের চিকিৎসায় শিশুটির অবস্থার উন্নতি হলেও হঠাৎ তার বাঁ হাতে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। পরে হাতের কয়েকটি আঙুল কালো হয়ে যায় এবং গ্যাংগ্রিন ছড়িয়ে পড়ে।
নবজাতকের মা অভিযোগ করেন, শুরুতে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। পরিস্থিতির অবনতি হলে ১ জুন শিশুটিকে ঢাকায় নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, সংক্রমণ অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। জীবন বাঁচাতে হাত কেটে ফেলার পরও শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ৪ জুন শিশুটি মারা যায়।
আমাতুল মাকনুন বলেন, ‘ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আমাদের জানিয়েছেন, ভুল চিকিৎসা ও অনভিজ্ঞতার কারণেই আমার সন্তানের এই অবস্থা হয়েছে।’
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে হালদা ভ্যালি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভূমিহীন পরিবার উচ্ছেদের চেষ্টার অভিযোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধ, চলাচলে বাধা দূর এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
কর্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা জেলা দক্ষিণের নেতা-কর্মীরা।৮ মিনিট আগে
সুজানগরে সরকারি ডা. জহুরুল কামাল ডিগ্রি কলেজে ইনকোর্স পরীক্ষার নামে ফি আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার উপজেলার দুলাই বাজার এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।১০ মিনিট আগে
নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় মাদ্রাসায় অজু করার সময় বজ্রপাতে তিন ছাত্র নিহত হয়েছে। এ সময় আরও একজন ছাত্র আহত হয়েছে। রোববার (২১ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার পাঁচকান্দি এলাকার মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে